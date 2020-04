Κοινωνία

Ρόδος: Σεισμός αναστάτωσε τους κατοίκους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής. Πού εντοπίζεται το επίκεντρο και το εστιακό βάθος.

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 16:16 ώρα Ελλάδος, νότια της Ρόδου.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 17 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του νησιού και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 55 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμή, δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές υλικές ζημιές ή τραυματισμοί.