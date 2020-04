Πολιτική

Δένδιας - Ντιμιτρόφ: συνεργασία για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Ο Υπουργός Εξωτερικών, είχε τηλεφωνική συνομιλία και με τον Εσθονό ομόλογο του, τον οποίο ευχαρίστησε για τη στάση του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

Σε διμερή και ευρωπαϊκά θέματα καθώς και σε ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος εστιάστηκε η τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Εσθονό ομόλογό του, Ουρμάς Ραϊνσλάου.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τον Ουρμάς Ραϊνσλάου για την αλληλεγγύη της Εσθονίας στην Ελλάδα και την Κύπρο κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη με τηλεδιάσκεψη.

Περαιτέρω, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, ο κ. Δένδιας τον συνεχάρη για την επικείμενη ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από την Εσθονία κατά τον προσεχή μήνα, εκφράζοντας ιδιαίτερη ικανοποίηση που μια ακόμη χώρα-μέλος της ΕΕ καλείται να επιτελέσει τόσο σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της παγκόσμιας ασφάλειας και σταθερότητας, προβάλλοντας τις κοινές ευρωπαϊκές θέσεις και αξίες.

Τέλος, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Νωρίτερα ο κ. Δένδιας είχε επίσης συνομιλία με τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας, Νίκολα Ντιμιτρόφ, με αντικείμενο τη συνεργασία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της Covid-19.