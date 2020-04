Κόσμος

Κορονοϊός: χαμηλός ο μέσος όρος θνητότητας στη Ρωσία

Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πόσα είναι συνολικά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Τα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την επικράτεια της Ρωσίας προσεγγίζουν τις 6.000, ωστόσο η αύξηση αυτή των κρουσμάτων, για τρίτη συνεχή ημέρα, είναι κάτω του 10%.

Συγκεκριμένα, το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 5.849 κρούσματα, ενώ τα περισσότερα κρούσματα είχαν καταγραφεί στις 19 Απριλίου (6.060). Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 9,3% φθάνοντας τις 69.622 κρούσματα.

Ωστόσο από την Τετάρτη η ημερήσια αύξηση δεν υπερέβη το 10%, ενώ η μέση αύξηση την τελευταία εβδομάδα ήταν της τάξεως του 11,55% και της προτελευταίας, 15,16%.

Την παρούσα στιγμή η αναλογία στην Ρωσία είναι 47 ασθενείς με κορονοϊό ανά 100.000 κατοίκους. Στα 2550.000 διαγνωστικά τεστ κορονοϊού που έγιναν, το 2,7% ήταν θετικά.

Σήμερα 24 Απριλίου, η Ρωσία πέρασε το όριο των 5.000 αναρρωσάντων, (8,1% των κρουσμάτων) φθάνοντας τους 5.568. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο ανέρρωσαν 677 ασθενείς (ενώ το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 547 ασθενείς).

Στην Μόσχα πήραν το τελευταίο εικοσιτετράωρο εξιτήριο 287 ασθενείς, ενώ συνολικά στην Μόσχα έχουν αναρρώσει 2.735.

Παράλληλα οι αρχές της ρωσικής πρωτεύουσας κρούουν τον κώδωνα κινδύνου επειδή όλο και περισσότεροι ασθενείς με κορονοϊό διακομίζονται σε νοσοκομεία καθώς τα συμπτώματα που παρουσιάζουν δεν είναι ήπια. Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο της Μόσχας Αναστασία Ράκοβα, ενώ πριν από μερικές μέρες στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας διακομίζονταν 1.300-1.400 άτομα το εικοσιτετράωρο, τώρα διακομίζονται 1.800-1.900 άτομα.

Παρατηρήθηκε μια σχετική αύξηση της θνητότητας στην Ρωσία στο 0,9%, ποσοστό που είναι πολύ πιο κάτω από την μέση θνητότητα στον κόσμο, η οποία συνεχίζει να αυξάνεται. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ρωσία πέθαναν 60 ασθενείς με κορονοϊό, εκ των οποίων 37 στην Μόσχα. Συνολικά οι νεκροί έχουν φθάσει τους 615, εκ των οποίων οι 325 στην Μόσχα.