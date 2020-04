Κοινωνία

Κορονοϊός: Θετικές στον COVID-19 η σύζυγος και η πεθερά του 35χρονου

Από τη μια έχουν να διαχειριστούν τον πόνο της απώλειας, από την άλλη ζουν με την αγωνία της επόμενης ημέρας.

Θετικές στον κορονοϊό, βρέθηκαν η σύζυγος και η πεθερά του 35χρονου, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες έχασε τη ζωή του, “χτυπημένος” από τον COVID-19, στο Νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος” της Θεσσαλονίκης.

Η σύζυγος και η πεθερά του 35χρονου, ο οποίος ήταν το νεαρότερο θύμα του κορονοϊού στη χώρα μας, είχαν δώσει δείγματα, όπως και το 18 μηνών κοριτσάκι του ζευγαριού. Οι δυο γυναίκες που βρέθηκαν θετικές, παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα και παραμένουν στο σπίτι. Το τεστ του παιδιού, ήταν ευτυχώς αρνητικό.

Και άλλοι συγγενείς του άτυχου άνδρα έχουν λάβει οδηγίες να μείνουν σε καραντίνα και να παρακολουθούν την πορεία της υγείας τους.

Ο 35χρονος φέρεται να είχε έρθει σε επαφή με τουλάχιστον 13 συγγενικά του πρόσωπα και πιθανόν να δώσουν και εκείνοι δείγματα προς εξέταση, τις επόμενες ώρες.