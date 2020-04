Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 2490 κρούσματα στην Ελλάδα συνολικά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Προβληματισμός για τις κλινικές με τα κρούσματα κορονοϊού. Δείτε LIVE την ενημέρωση Τσιόδρα - Χαρδαλιά για την εξέλιξη της επιδημίας στην Ελλάδα.

Το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκαν 27 νέα κρούσματα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πλέον 2.490 στην Ελλάδα. Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά στα κρούσματα, 1.160 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα, ενώ 580 με ταξίδι στο εξωτερικό. Συνολικά, 48 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ ανά την επικράτεια, με διάμεση ηλικία τα 67 έτη. Το 88% εξ αυτών είτε έχει υποκείμενα νοσήματα ή είναι άνω των 70 ετών. Το 26,5 αυτών είναι γυναίκες.





Ευχάριστη εξέλιξη ειναι η διαρκής μείωση του αριθμού των διασωληνωμένων ασθενών. Μέχρι σήμερα, 60 ασθενείς έχουν αποσωληνωθεί και βγει απο τις ΜΕΘ

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Τσιόδρας, το προηγούμενο 24ωρο, 5 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν σε νοσοκομεία ανά την επικράτεια και ο συνολικός αριθμός των θανάτων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 130.

Το 26% των ασθενών που έχασαν τη ζωή τους είναι γυναίκες και ο μέσος όρος ηλικιάς των θανόντων είναι τα 74 έτη. Σε ποσοστό 90% οι ασθενείς που απεβίωσαν είχαν είτε υποκείμενα νοσήματα, ε'ιτε ηλικία άνω των 70 ετών.