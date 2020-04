Κοινωνία

Χαρδαλιάς για Ραμαζάνι: Κλειστά τα τζαμιά – Από το σπίτι θα προσεύχονται οι μουσουλμάνοι

Κατηγορηματικός ήταν ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, τονίζοντας ότι οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την απαγόρευση όλων των θρησκευτικών τελετών, σε όλους τους λατρευτικούς χώρους, ανεξαρτήτως θρησκείας, υπενθύμισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή της έναρξη του Ραμαζανιού, τη μουσουλμανική εορτή που ξεκίνησε την Παρασκευή.

«Αγαπητοί συμπολίτες μας μουσουλμάνοι, θα πρέπει να προσευχηθείτε από το σπίτι σας. Τα τζαμιά θα είναι κλειστά για το κοινό», τόνισε εμφατικά ο κ. Χαρδαλιάς.

Υπενθύμισε ότι η λειτουργία των λατρευτικών χώρων επιτρέπεται μόνο κεκλεισμένων των θυρών, παρουσία θρησκευτικού λειτουργού και βοηθητικού προσωπικού, που αθροιστικά δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 4 άτομα, στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων ενάντια στη διασπορά του κορονοϊού. Προειδοποίησε επίσης πως οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί.

Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε πως τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν στο ακέραιο μέχρι τις 4 Μαίου, σημειώνοντας πως αναφέρεται και στο Σαββατοκύριακο μετά την Πρωτομαγιά.