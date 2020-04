Κόσμος

Ο κορονοϊός συνεχίζει την “επέλαση” του στη Βρετανία

Το ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης για διαγνωστικά τεστ «φράκαρε» λίγες ώρες αργότερα από τη στιγμή που τέθηκε σε λειτουργία!

Στους 19.506 ανέρχεται συνολικά ο αριθμός των νεκρών από κορονοϊό στη Βρετανία, με τους 684 νέους θανάτους που καταγράφηκαν σε νοσοκομεία το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Στα στοιχεία που διαθέτει το υπουργείο αναφέρεται ότι χθες πραγματοποιήθηκαν πάνω από 28.500 διαγνωστικά τεστ. Η ιστοσελίδα της κυβέρνησης που άρχισε να λειτουργεί από σήμερα το πρωί για την ηλεκτρονική κράτηση διαγνωστικής εξέτασης προς τους βασικούς εργαζόμενους και της οικογένειές τους, σταμάτησε μέσα σε λίγες ώρες να δέχεται αιτήσεις των ενδιαφερομένων, λόγω της υψηλής ζήτησης.

Ο υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ, ανακοίνωσε χθες την έναρξη της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης για διαγνωστικά τεστ είτε στους προσωρινούς σταθμούς εξέτασης που λειτουργούν στη χώρα ή στο σπίτι με οικιακό κιτ, το οποίο όπως είπε ήταν σημαντικό για την αύξηση του αριθμού των διαγνωστικών τεστ, και αφορά όλους τους βασικούς εργαζόμενους και τις οικογένειές τους στην Αγγλία.

Μετά από το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, το υπουργείο Υγείας απολογήθηκε για την ταλαιπωρία με μήνυμά του στο οποίο αναφέρει ότι υπήρξε υψηλός αριθμός αιτήσεων και ότι περισσότερα τεστ θα είναι διαθέσιμα από αύριο. Για οποιεσδήποτε νέες αιτήσεις κρατήσεων η ιστοσελίδα ενημερώνει «Οι αιτήσεις έκλεισαν. Δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή να εγγραφείτε για τεστ κορoνοϊού. Παρακαλώ ελέγξτε αργότερα».

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της κυβέρνησης, τα οικιακά κιτ για το τεστ που διατέθηκαν σήμερα μέσω της ηλεκτρονικής κράτησης ήταν 5.000, αλλά στόχος είναι να διατίθενται καθημερινά 18.000 μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.