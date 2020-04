Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τους 50000 οι νεκροί στις ΗΠΑ

Τις τελευταίες 24 ώρες προστέθηκαν περισσότεροι από 3.100 θύματα στη μακάβρια λίστα.

Ο αριθμός των νεκρών λόγω της πανδημίας ξεπέρασε σήμερα τους 50.000 στις ΗΠΑ, τη χώρα με τα περισσότερα κρούσματα στον κόσμο, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Με βάση αυτόν τον απολογισμό, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι πάνω από 870.000 και οι νεκροί φτάνουν τους 50.031. Από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, μέσα σε 24 ώρες, αναφέρθηκαν 3.176 θάνατοι, ένας από τους χειρότερους ημερήσιους απολογισμούς.

Πάνω από 4,7 εκατομμύρια διαγνωστικά τεστ έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε όλη τη χώρα.

Την Πέμπτη, το Κογκρέσο υιοθέτησε ένα νέο πακέτο βοήθειας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοσοκομεία, μεσούσης της πανδημίας. Στο ταμείο ανεργίας έχουν προσφύγει 26 εκατομμύρια άνθρωποι, την ώρα που στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η άρση των μέτρων και η επανεκκίνηση της οικονομίας.