Κορονοϊός: συνεχίζουν να μειώνονται οι ασθενείς στις ΜΕΘ στην Ιταλία

Στον αντίποδα όμως, αυξήθηκε ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 192.994. Οι νεκροί έφτασαν τους 25.969. Παράλληλα, 60.498 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 189.973 και είχαν χάσει την ζωή τους 25.549 άνθρωποι ενώ 57.576 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 420 άνθρωποι και καταγράφηκαν 3.021 νέα κρούσματα. 2.922 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

2.173 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 22.068 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 82.286 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο εικοσιτετράωρο αυξάνεται (375 περισσότερα κρούσματα), αλλά έχασαν την ζωή τους 46 λιγότεροι άνθρωποι. Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για εικοστή πρώτη ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται, όπως και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία . Ο συνολικός αριθμός των ιαθέντων παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αν και σε σχέση με χθες, συνολικά, είναι 11 λιγότεροι.

Οι υπεύθυνοι της Πολιτικής Προστασίας και του Ανώτατου Ινστιτούτου Υγείας της Ιταλίας συνεχίζουν να παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή την κατάσταση στην πόλη του Μιλάνου, όπου σήμερα αυξάνεται ο αριθμός των νέων κρουσμάτων και τις περασμένες ημέρες δεν παρατηρήθηκε ο περιορισμός που καταγράφηκε σε άλλες περιοχές της χώρας. Και για το λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να υπογραμμίζουν ότι η μετάβαση στην λεγόμενη «φάση δύο», με βαθμιαία επιστροφή στην καθημερινότητα, θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερα προσεκτική τήρηση όλων των προϋποθέσεων ασφαλείας.