Κοινωνία

ΣτΕ: “Πράσινο φως” για το αποτεφρωτήριο στον Ελαιώνα

Το ΣτΕ απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης που είχαν καταθέσει ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας άναψε το «πράσινο φως» και τυπικά για να λειτουργήσει στην περιοχή του Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών.

Το ΣτΕ απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης που είχαν καταθέσει ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής του Ελαιώνα Αττικής κατά της από 8.3.2019 απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος, με την οποία καθορίστηκαν τα οικοδομικά τετράγωνα 17 και 29 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, ως χώρος για την εγκατάσταση Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών.