Κόσμος

Κορονοϊός: αρνητική πρωτιά για την Τουρκία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανέρχεται πλέον στα 104.912.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της ασθένειας Covid-19 αυξήθηκαν κατά 3.122 μέσα στις τελευταίες 24 ώρες στην Τουρκία και άλλοι 109 άνθρωποι πέθαναν, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Με βάση τον απολογισμό αυτόν, τα κρούσματα ανέρχονται πλέον στα 104.912 και οι νεκροί φτάνουν τους 2.600. Ο αριθμός των κρουσμάτων είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Συνολικά 21.737 άνθρωποι έχουν αναρρώσει μέχρι σήμερα. Το τελευταίο 24ωρο διενεργήθηκαν άλλα 38.351 διαγνωστικά τεστ.