Οικονομία

Κορονοϊός: Γρίφος η “επόμενη ημέρα” σε καφετέριες και νυχτερινά κέντρα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι ιδιοκτήτες “πονοκεφαλιάζουν” με τις αλλαγές που θα κληθούν να κάνουν, ώστε να υποδεχτούν με ασφάλεια τους πελάτες τους.