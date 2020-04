Κόσμος

Κορονοϊός: τα “μαζεύει” ο Τραμπ για τη χορήγηση απολυμαντικού σε ασθενείς!

«Έθεσα μια ερώτηση με σαρκαστικό τρόπο προς τους δημοσιογράφους», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε.

Μετά το σάλο που προκάλεσαν στην επιστημονική κοινότητα οι δηλώσεις του για την πιθανότητα χρήσης απολυμαντικών εντός του σώματος των ασθενών ως θεραπεία για την Covid-19, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι η πρόταση αυτή ήταν «σαρκαστική».

«Έθεσα μια ερώτηση με σαρκαστικό τρόπο προς τους δημοσιογράφους», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό. Πρόσθεσε ότι δεν ενθαρρύνει τον κόσμο να καταναλώσει απολυμαντικά. Αναφερόμενος δε στην αποτελεσματικότητα της υδροξυχλωροκίνης, την οποία ο ίδιος είχε παρουσιάσει ως πανάκεια, είπε ότι θα πρέπει να γίνει μια μελέτη και εφόσον αποδειχθεί ότι λειτουργεί, τότε όλοι θα ταχθούν υπέρ της.

Λίγο νωρίτερα ωστόσο, η εκπρόσωπός του, Κέιλι ΜακΙνάνι, έδωσε μια διαφορετική εξήγηση, λέγοντας ότι οι δηλώσεις του προέδρου για τα απολυμαντικά «παρουσιάστηκαν εκτός του πλαισίου» τους.

Την Πέμπτη, κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων και με αφορμή την παρουσίαση μιας έρευνας, ο Τραμπ είπε ότι οι επιστήμονες θα πρέπει να εξετάσουν αν η υπεριώδης ακτινοβολία ή το απολυμαντικό εντός του σώματος των ασθενών μπορεί να τους βοηθήσει να καταπολεμήσουν τον ιό.

Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε στο Οβάλ Γραφείο το νέο νομοσχέδιο που ενέκρινε χθες το Κογκρέσο για την παροχή βοήθειας ύψους σχεδόν 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία.

«Είναι μια καλή είδηση για τις μικρές εταιρείες, μια καλή είδηση για τους εργαζομένους», είπε κατά την τελετή της υπογραφής.