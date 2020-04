Κοινωνία

Μαλακάσα: χειροπέδες σε όσους έσπασαν την καραντίνα και το έσκασαν από τη δομή

Συνελήφθησαν μετά από αστυνομική επιχείρηση σε κεντρικό σημείο της Αθήνας όπου είχαν φτάσει.

Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, στην περιοχή του Σταθμού Λαρίσης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, και οι πέντε αλλοδαποί που έφυγαν από την δομή φιλοξενίας της Μαλακάσας η οποία τελεί σε καραντίνα.

Όπως είναι γνωστό στη συγκεκριμένη δομή εντοπίστηκε κρούσμα κορονοϊού. Οι πέντε αλλοδαποί οδηγήθηκαν, από ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, στη δομή της Μαλακάσας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση μέτρων σχετικά με την πρόληψη ασθενειών και τους επιβλήθηκε το αντίστοιχο πρόστιμο.

Σημειώνεται, επίσης, ότι στα υπηρεσιακά οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τις μετακινήσεις, πραγματοποιήθηκε άμεσα απολύμανση.