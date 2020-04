Κοινωνία

Κορονοϊός - Μέσα Μεταφοράς: ενίσχυση στα μέτρα προστασίας (βίντεο)

Τι προβλέπεουν οι οδηγίες για τις απολυμάνσεις και τα άλλα προληπτικά μέτρα με στόχο την αποτροπή εξάπλωσης του ιού.

Της Φαίης Χρυσοχόου

Η πιστή τήρηση των αποστάσεων ακόμη και η χρήση μάσκας είναι από τα μέτρα που μελετά το Υπουργείο Μεταφορών όταν ξεκινήσει η επιστροφή στην κανονικότητα, ο κόσμος πηγαίνει σταδιακά στη δουλειά και κατ’ επέκταση αυξηθεί το ποσοστό των επιβατών που θα χρησιμοποιούν τις συγκοινωνίες.

«Εμείς είμαστε έτοιμοι από τεχνικής άποψης και από άποψη υποδομής, να επανέλθουμε την οποιαδήποτε στιγμή στον κανονικό μας αριθμό, που είναι της τάξης των 900.000 επιβατών ημερησίως», διαβεβαιώνει ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, Νικόλαος Χαιρέτας.

Ταυτόχρονα με τη λήψη μέτρων και τις συνεχείς απολυμάνσεις σε χώρους, βαγόνια και οχήματα, θα ξεκινήσει σταδιακά και η πύκνωση των δρομολογίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αύξηση των δρομολογίων θα γίνει σταδιακά. Αρχικά τις ώρες αιχμής, δηλαδή πρωινές και απογευματινές. Θα ακολουθήσει αύξηση δρομολογίων στις ώρες που η μετακίνηση θα μπορεί να γίνεται για τα ανοιχτά πια εμπορικά καταστήματα ή τα κέντρα ψυχαγωγίας, ενώ σε τελικό στάδιο θα επανέλθει η αύξηση των δρομολογίων τις βραδινές ώρες.

Στο πλαίσιο της ασφάλειας των επιβατών και στη μείωση της συνάθροισης κοινού στους χώρους πώλησης εισιτηρίων, ο ΟΑΣΑ δίνει τη δυνατότητα επαναφόρτισης των προσωποποιημένων καρτών από το κινητό τηλέφωνο.

Η επαναφορά των δρομολογίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκτιμάται ότι θα μπορούσε γίνει σε διάστημα μόλις 15 ημερών από την άρση των μέτρων, με επιφύλαξη τις εμπορευματικές μεταφορές, όπου εκεί ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να επανέλθουν τα δρομολόγια στην κανονικότητα.