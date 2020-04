Αθλητικά

Επίθεση χούλιγκαν σε σύνδεσμο φιλάθλων του Ολυμπιακού

Ομάδα από περίπου 30 χούλιγκαν πραγματοποίησαν καταδρομική επίθεση με βόμβες μολότοφ.

Ομάδα περίπου 30 χούλιγκαν επιτέθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε σύνδεσμο φιλάθλων του Ολυμπιακού στον Κορυδαλλό.

Οι χούλιγκαν έριξαν βόμβες μολότοφ στα γραφεία του συνδέσμου, ο οποίος βρίσκεται στην οδό Ταξιαρχών στον αριθμό 137 και βέβαια ήταν κλειστός.

Παράλληλα έβαλαν φωτιά και σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο κοντά στον χώρο της επίθεσης. Πέρα από τις υλικές ζημιές δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έφθασαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 6 άνδρες για την κατάσβεση της φωτιάς. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών