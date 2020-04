Κόσμος

Κορονοϊός: “φως στην άκρη του τούνελ” στη Γαλλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποιο στοιχείο επιτρέπει στους Γάλλους ειδικούς να αισιοδοξούν παρά τις εκατοντάδες θανάτους σε ημερήσια βάση.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε 22.245 ανθρώπους στη Γαλλία από τις αρχές Μαρτίου, καθώς το τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκαν άλλοι 389 θάνατοι, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής Υγείας Ζερόμ Σαλμόν.

Από αυτούς τους θανάτους, οι 13.852 καταγράφηκαν σε νοσοκομεία και οι 8.393 σε οίκους ευγηρίας και άλλα προνοιακά ιδρύματα.

Ο Σαλμόν σημείωσε πάντως ότι ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται στην εντατική εξακολουθεί να μειώνεται, για 16η συνεχόμενη ημέρα. Σήμερα έπεσε κάτω από τις 5.000, ήταν συγκεκριμένα 4.870, για πρώτη φορά από τις 29 Μαρτίου.

Ο δείκτης αυτός είναι σημαντικός όσον αφορά την πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας της Γαλλίας, όμως «θα πρέπει να παραμείνουμε σε επιφυλακή επειδή η επιδημία δεν έχει τελειώσει», προειδοποίησε.

Έχει επίσης μειωθεί ο συνολικός αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται (σε απλούς θαλάμους ή στην εντατική), στους 28.658, από 29.219 που ήταν χθες.

Σε ό,τι αφορά τα διαγνωστικά τεστ, γίνονται περισσότερα από 40.000 ημερησίως.