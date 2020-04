Αθλητικά

Ολυμπιακός-Ατρόμητος: Εισήγηση για τον υποβιβασμό τους

Τον υποβιβασμό των δύο ΠΑΕ και την επιβολή προστίμου-μαμούθ πρότεινε η εισηγήτρια της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ.

Υποβιβασμό Ολυμπιακού και Ατρόμητου στην επόμενη κατηγορία και πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο εφ’ όρου ζωής των Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιώργου Σπανού, πρότεινε η εισηγήτρια της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, βάσει του άρθρου 27 του κώδικα δεοντολογίας περί προκαθορισμού αποτελέσματος αγώνα για στοιχηματικούς λόγους.

Οι εμπλεκόμενες πλευρές είναι ενημερωμένες, έχουν λάβει τα απαραίτητα έγγραφα και παραπέμπονται 15 από τα 28 πρόσωπα που δικάζονται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για «σύσταση συμμορίας και αλλοίωση αποτελεσμάτων κατά περίπτωση», καθώς και οι ΠΑΕ Ολυμπιακός και Ατρόμητος για το μεταξύ τους παιχνίδι στις 4/2/2015 (2-1 υπέρ των Πειραιωτών).

Ως «αστείο αντιπερισπασμό» αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός τον θόρυβο περί πρότασης για υποβιβασμό της ομάδας, την ώρα που ο ισχυρός άνδρας του Ατρόμητου αναφέρει: «Από τη στιγμή που ήδη τρέχει μια ποινική διαδικασία, ο Ατρόμητος απαντά στα αρμόδια όργανα με πλήρη διαφάνεια και όλα τα στοιχεία θα είναι στη διάθεση των δικαιοδοτικών οργάνων».