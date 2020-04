Οικονομία

S&P: υποβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας

Τι αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου αξιολόγησης για την επίδραση του κορονοϊού. Αξιολόγηση και από τον οίκο DBRS.

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P επιβεβαίωσε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ‘BB-‘ και αναθεώρησε την προοπτική του (outlook) σε σταθερή από θετική, λόγω των δυσμενών συνεπειών του κορονοϊού. «Η σταθερή προοπτική αντανακλά την άποψή μας ότι τα σημαντικά μαξιλάρια δημοσιονομικής πολιτικής της Ελλάδας αντισταθμίζουν τους κινδύνους για το αξιόχρεό της που προκύπτουν από τον οικονομικό και δημοσιονομικό αντίκτυπο της COVID-19», αναφέρει ο οίκος σε ανακοίνωσή του.

Ο οίκος σημειώνει ότι οι ελληνικές Αρχές έχουν επιτύχει γρήγορα τη σταθεροποίηση των ποσοστών κρουσμάτων και θανάτων από την έξαρση της COVID-19, αλλά προσθέτει ότι αναμένει η ελληνική οικονομία να συρρικνωθεί κατά περίπου 9% το 2020, λόγω των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού, πριν ανακάμψει το 2021.

«Λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τη διάρκεια της πανδημίας και της από αυτή προκύπτουσας οικονομικής κρίσης και του πλήρους αντίκτυπού τους στην οικονομία, αναθεωρούμε την προοπτική του αξιόχρεου της Ελλάδας σε σταθερή από θετική», σημειώνει ο οίκος, προσθέτοντας: «Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση έχει σημαντικά δημοσιονομικά μαξιλάρια εν όψει των οικονομικών και δημοσιονομικών συνεπειών της κρίσης της COVID-19 που υποστηρίζουν το αξιόχρεο της Ελλάδας στο τρέχον επίπεδο».

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS επιβεβαίωσε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒ (χαμηλό), ενώ αναθεώρησε σε σταθερή από θετική την τάση του (trend), λόγω του οικονομικού αντίκτυπου του κορονοϊού. Η επιβεβαίωση του αξιόχρεου αντανακλά το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει ισχυρή δέσμευση και δυναμική στην εφαρμογή της μεταρρυθμιστικής της ατζέντας, αναφέρει ο οίκος σε ανακοίνωσή του.

Ο DBRS σημειώνει ότι η COVID-19 οδήγησε σε περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας και πιθανή ύφεση, με τον χρόνο της ανάκαμψης να είναι αβέβαιος. «Αντιδρώντας στην κρίση, η κυβέρνηση έδωσε μία γρήγορη απάντηση και απέτρεψε μία οξεία κρίση υγείας έως τώρα», αναφέρει ο DBRS, προσθέτοντας: «Τα έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα θα μειώσουν την οξύτητα του οικονομικού αντίκτυπου, αλλά, παρά ταύτα, η οικονομία είναι πιθανόν να συρρικνωθεί πολύ φέτος», λόγω της σημασίας του τουρισμού και της ναυτιλίας, ενώ η ανεργία θα αυξηθεί. Ο οίκος προβλέπει ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ και το δημοσιονομικό ισοζύγιο θα επιδεινωθούν και ότι η διάρκεια της επιδείνωσης είναι πολύ αβέβαιη.