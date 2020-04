Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βρετανία: δοκιμές για θεραπεία με πλάσμα αίματος

Σε πόσους ασθενείς ξεκινά δοκιμαστική η χορήγηση πλάσματος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου στον οργανισμό.

Η Βρετανία θα αρχίσει δοκιμές για να διαπιστωθεί αν το πλάσμα αίματος από δωρητές που έχουν αναρρώσει από την Covid-19 μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική θεραπεία για όσους νοσούν σοβαρά από την ασθένεια που προκαλεί ο νέος κορονοϊός.

Έως και 5.000 σοβαρά άρρωστοι με Covid-19 μπορεί σύντομα να λάβουν θεραπεία με μετάγγιση πλάσματος στο πλαίσιο μιας νέας προσέγγισης για την αντιμετώπιση του ιού, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Βρετανίας.

Πλάσμα αίματος από ασθενείς που είχαν αναρρώσει χρησιμοποιήθηκε ως μια αποτελεσματική θεραπεία κατά τη διάρκεια του ξεσπάσματος το 2002 ως το 2004 του SARS, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Παράλληλα με την κλινική αυτή δοκιμή που θα γίνει σε τυχαίο δείγμα σοβαρά νοσούντων, η βρετανική κυβέρνηση εντείνει το εθνικό πρόγραμμα για την συλλογή πλάσματος ώστε η θεραπεία αυτή να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ευρέως αν αποδειχθεί αποτελεσματική, σύμφωνα και πάλι με το βρετανικό υπουργείο Υγείας.

Η συλλογή πλάσματος μπορεί να αυξηθεί τον Απρίλιο και τον Μάιο για να αποφέρει έως και 10.000 μονάδες πλάσματος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) κάθε εδομάδα, ποσότητα που κρίνεται αρκετή για τη θεραπεία 5.000 ασθενών με Covid-19 κάθε εβδομάδα.

"Έχω πολλές ελπίδες ότι η θεραπεία αυτή θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο στον αγώνα μας κατά της ασθένειας αυτής", δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ.

Ο καθηγητής Τζόναθαν Βαν-Ταμ, ο οποίος είναι αναπληρωτής αρχίατρος, σημείωσε παράλληλα: "Η Βρετανία ηγείται των μεγαλύτερων δοκιμών παγκοσμίως για να βρεθεί μια θεραπεία για την Covid-19 με περισσότερους από 7.000 ανθρώπους να εμπλέκονται μέχρι στιγμής στην δοκιμή μιας σειράς φαρμάκων. Ελπίζουμε να προσθέσουμε το πλάσμα σε αυτόν τον κατάλογο σύντομα".

"Το πλάσμα από ασθενείς που έχουν αναρρώσει έχει χρησιμοποιηθεί ως μια αποτελεσματική θεραπεία για πρωτοεμφανιζόμενες λοιμώξεις στο παρελθόν και αυτό το βήμα προς τα μπροστά ενισχύει την υποστηριζόμενη από την επιστήμη προσέγγισή μας για να καταπολεμήσουμε αυτόν τον ιό", πρόσθεσε.