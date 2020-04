Κόσμος

Σκωτία: αποποινικοποίηση της βλασφημίας

Πως θα γίνει μετατροπή του νομικού πλαισίου. Πόσα χρόνια έχει να καταδικαστεί πολίτης στην χώρα για το εν λόγω αδίκημα.

Η κυβέρνηση της Σκωτίας δημοσίευσε ένα νέο νομοσχέδιο για την αποποινικοποίηση της βλασφημίας, περισσότερα από 175 χρόνια μετά τις τελευταίες διώξεις γι αυτήν την κατηγορία.

Για το Εδιμβούργο, η διατήρηση αυτού του αδικήματος στον νόμο κατά του μίσους και των διακρίσεων "δεν αντικατοπτρίζει πλέον το είδος της κοινωνίας στην οποία ζούμε".

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Χούμζα Γιούσαφ είπε ότι ο νόμος θα εκσυγχρονιστεί και θα καλύπτει στο εξής τις διακρίσεις που βασίζονται στην ηλικία, την αναπηρία, την καταγωγή, τη θρησκεία και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

"Με τη θέσπιση ισχυρών νόμων, το κοινοβούλιο θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα" ότι τέτοιες πράξεις "δεν θα γίνονται ανεκτές", πρόσθεσε.

Το νομοσχέδιο χαιρέτισε η Humanists UK, μια οργάνωση που δίνει αγώνα κατά του νόμου για τη βλασφημία από το 2015. "Οι ανθρωπιστές κάλεσαν τις κυβερνήσεις να καταργήσουν τους νόμους αυτούς σε αλληλεγγύη προς τα θύματα των καταπιεστικών νόμων περί βλασφημίας σε όλο τον κόσμο", δήλωσε ο γενικός διευθυντής της οργάνωσης 'Αντριου Κόπσον.

Εάν ψηφιστεί ο νόμος, η Σκωτία θα ακολουθήσει πολλές χώρες, ανάμεσά τους η Δανία, ο Καναδάς, η Ελλάδα και η Ιρλανδία, όσον αφορά την αποποινικοποίηση της βλασφημίας.

Η τελευταία υπόθεση βλασφημίας στη Σκωτία στόχευε τον βιβλιοπώλη Τόμας Πάτερσον γιατί είχε "παρουσιάσει αφίσες βέβηλου χαρακτήρα" στη βιτρίνα του το 1842.

Η Αγγλία και η Ουαλία εγκατέλειψαν τους νόμους περί βλασφημίας το 2008.