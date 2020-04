Κόσμος

Καναδάς: ακατάλληλες μάσκες από την Κίνα

Τι αποφάνθηκαν οι ειδικοί, κατά τον έλεγχο του φορτίου, με δεκάδες εκατομμύρια μασκών που αγοράστηκαν από την Κίνα.

Η καναδική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες ότι περίπου ένα εκατομμύριο μάσκες KN95 που εισήχθησαν από την Κίνα δεν πληρούν τις καναδικές προδιαγραφές και δεν μπορούν να διανεμηθούν σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που έχουν κινητοποιηθεί στην μάχη εναντίον του νέου κορονοϊού.

Η δημόσια υπηρεσία υγείας του Καναδά «εντόπισε περίπου ένα εκατομμύριο μάσκες KN95 που δεν πληρούν τις προδιαγραφές» της κυβέρνησης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα.

Αυτές οι μάσκες «δεν διανεμήθηκαν στις επαρχίες και στις περιοχές» που εμπλέκονται στην μάχη κατά του νέου κορονοϊού, ανέφερε.

«Θα αξιολογηθούν για να προσδιοριστεί η πιθανή χρήση τους σε άλλους τομείς» εκτός από εκείνον της υγείας, πρόσθεσε.

Οι μάσκες NK95 είναι κινεζικά μοντέλα παρόμοια με τα N95, που είναι ίδια αναφορικά με την προστασία με τα FFP2 που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη.

«Ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εφοδιασμού» προέρχεται από «την Κίνα και η μεταφορά υλικών από αυτήν τη χώρα είναι πολύ περίπλοκη», δήλωσε η Ανίτα Αναντ, υπουργός δημοσίων υπηρεσιών και προμηθειών.

Οι σχέσεις Καναδά - Κίνας βιώνουν μια πρωτόγνωρη κρίση μετά τη σύλληψη τον Δεκέμβριο του 2018 στο Βανκούβερ της οικονομικής διευθύντριας του κινεζικού γίγαντα τηλεπικοινωνιών Huawei, της Μενγκ Ούανγκζου, κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εκατομμύρια αναπνευστήρες και χειρουργικές μάσκες N95 βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην καναδική δημόσια υπηρεσία υγείας προς εξέταση.

Επιπροσθέτως, η εγχώρια παραγωγή «αυξάνεται»: «Αυτή την εβδομάδα, υπογράψαμε συμβόλαια με τρεις άλλες καναδικές εταιρείες», πρόσθεσε η υπουργός.

Η αυτοκινητοβιομηχανία General Motors (GM), στην οποία έχει δοθεί προεδρική εντολή να κατασκευάζει τεχνητούς αναπνευστήρες στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε από την πλευρά της μια μερική μετατροπή του εργοστασίου της στην Οσάβα (Οντάριο) για την παραγωγή μασκών. Σκοπεύει να κατασκευάζει «περίπου ένα εκατομμύριο μάσκες το μήνα» για να «βοηθήσει τον Καναδά να ανταποκριθεί στην επείγουσα ανάγκη για μάσκες για επαγγελματίες υγείας και άλλους Καναδούς», ανέφερε η GM.

Στις αρχές Απριλίου, ο Καναδάς έλαβε περισσότερες από 10 εκατομμύρια μάσκες και ανακοίνωσε παραγγελία για περισσότερες από 60 εκατομμύρια μάσκες N95.