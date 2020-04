Πολιτική

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1 για α΄ κατοικία: ενάντια στο εθνικό συμφέρον μια μονομερής ενέργεια

Τι είπε ο Υπ. Ανάπτυξης για την διαπραγμάτευση με τους δανειστές, την τηλεκατάρτιση, τον Βρούτση και την διαφορά Τσίπρα και Μητσοτάκη.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης θα μπορούσε να έχει καλύτερη κατάληξη αν είχε γίνει με καλύτερη επιμέλεια, που όμως δεν υπήρξε λόγω της ταχύτητας για την λήψη των μέτρων», είπε ο Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Όπως τόνισε ο Υπ. Ανάπτυξης, «δυσικά δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο και θέλω να θυμίσω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε σκάνδαλο με τα ΚΕΠ και την τηλεκατάρτιση, με καταγγελίες της τότε αρμόδιας Γ.Γ. για διασπάθιση του δημοσίου χρήματος, ωστόσο ο κ. Τσίπρας -παρά τις καταγγελίες- συνέχισε τα προγράμματα, ενώ ο κ. Μητσοτάκης διέκοψε τα προγράμματα. Αυτή είναι η διαφορά των δύο Πρωθυπουργών». Ο κ. Γεωργιάδης έπλεξε το εγκώμιο του Γιάννη Βρούτση για το έργο του στο Υπ. Εργασίας, λέγοντας ότι δεν τίθεται κανένα θέμα για απομάκρυνση του κ. Βρούτση από την Κυβέρνηση.

Για την προστασία της α΄ κατοικίας

«Είναι παράλογο να μην δοθεί παράταση στην προστασία της πρώτης κατοικίας, καθώς δεν μιλάμε για κανονικότητα στην οικονομία», ανέφερε ο Υπ. Ανάπτυξης, κάνοντας λόγο για σκληρή στάση των δανειστών στην διαπραγμάτευση για παράταση του υπάρχοντος πλαισίου προστασίας, η ισχύς του οποίου εκπνέει στις 30 Απριλίου.

Όπως είπε, «στην διαπραγμάτευση, οι δανειστές μας δείχνουν συνέχεια χαρτιά με υπογραφές του Φλαμπουράρη, της Αχτσιόγλου και άλλων στελεχών της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις», συμπληρώνοντας ότι «Αν υπάρξει μονομερής ενέργεια για την προστασία της α΄ κατοικίας, θα έχει επιπτώσεις στα επιτόκια και την διεθνή εικόνα της χώρας. Προτιμώ να τους πείσω για τις θέσεις μας».

Αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι έχουν μειωθεί σημαντικά, λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών.