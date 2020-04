Πολιτική

Κικίλιας στο Politico: Έρχεται καλοκαίρι σκληρής δουλειάς

Τι λέει ο Υπουργός Υγείας για το ΕΣΥ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κοινό μηχανισμό προμηθειών.





«Η πολιτική διαχείρισης του κορονοϊού φαίνεται πως έχει αποδώσει. Όμως η Ελλάδα δεν επαναπαύεται στις δάφνες της, αλλά προετοιμάζεται για ένα πιθανό δεύτερο κύμα», αναφέρει το Politico σε δημοσίευμα του.



«Θα είναι ένα καλοκαίρι με πάρα πολλή δουλειά, που θα δημιουργήσει παρακαταθήκη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας», δηλώνει στο Politico, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.



«Η Ελλάδα έλαβε άμεσα μέτρα lockdown για να προστατέψει τον πληθυσμό της, αλλά και το σύστημα περίθαλψής το οποίο είχε υποστεί μεγάλη ζημιά, μετά από 10 χρόνια ύφεσης και λιτότητας», λέει η δημοσιογράφος, κάτι που επιβεβαιώνει και ο Υπουργός Υγείας.



Ο κ. Κικίλιας τονίζει πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναθεωρήσει τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα συστήματα υγείας», σημειώνοντας χαρακτηριστικά, ότι «στη χώρα πρέπει να υπάρχουν οι υποδομές έκτακτης ανάγκης και κομμάτι της εθνικής ασφάλειας είναι πλέον και το θέμα της υγειονομικής ασφάλειας».



Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός Υγείας υπογραμμίζει ότι «αιφνιδιάστηκε η δυτική κοινωνία και φάνηκε η ένδεια του συστήματος. Απόδειξη ότι ο κοινός μηχανισμός προμηθειών (European common procurement), στον οποίο δεχτήκαμε να είμαστε μέρος, δεν έχει προχωρήσει. Η λέξη solidarity ακούστηκε πολλές φορές, όμως αυτό δε μπόρεσε να μετουσιωθεί σε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους».