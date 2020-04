Ζώδια

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Όλοι κατά πάντων, με πάθος και… καχυποψία, λόγω της δύσκολης όψης Ερμή με Πλούτωνα.

Σάββατο 25 Απριλίου σήμερα και ο Ερμής από τον Κριό που σχηματίζει με ακρίβεια μια δύσκολη όψη τετραγώνου με τον Πλούτωνα απ’ τον Αιγόκερω μας βάζει σε μια διαδικασία να αντιμετωπίζουμε τους πάντες και τα πάντα με καχυποψία.

Έχουμε την τάση να υπεραναλύουμε τα πράγματα και να καταλήγουμε σε συμπεράσματα τα οποία είναι πιθανό να τα πιστεύουμε έντονα και να τα υποστηρίζουμε με πάθος, όχι επειδή όντως ισχύουν, αλλά επειδή νιώθουμε ότι κοπιάσαμε για να ενώσουμε τα κομμάτια.

Στην πραγματικότητα το πιο πιθανό είναι απλά να καταφέρουμε να βρούμε μια απάντηση που μας συμφέρει, όχι επειδή είναι το καλύτερο και πιο σωστό αποτέλεσμα, αλλά επειδή μας επιτρέπει “να βγούμε από πάνω” ή να ξεφορτωθούμε από πάνω μας κάθε ευθύνη που μπορεί να έχουμε για την κατάσταση που υπάρχει. Να θυμόμαστε όμως πως με τον Ήλιο σε σύνοδο με τον Ουρανό εκεί που νομίζουμε ότι έχουμε το πάνω χέρι μπορεί πολύ εύκολα να βρεθούμε στον πάτο.

