Πολιτική

Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: οι μαθητές της Γ’ Λυκείου θα γυρίσουν στα σχολεία πριν τις Πανελλαδικές

Τι λέει η Υφ. Παιδείας για την ακύρωση των προαγωγικών εξετάσεων, τα μέτρα προστασίας σε Δημοτικά και Ειδικά Σχολεία και το εξάμηνο για τους φοιτητές.

«Πρώτα θα ανοίξουν οι τάξεις για τα μεγαλύτερα παιδιά, της Γ΄ Λυκείου, που έχουν ανάγκη να επιστρέψουν στο σχολείο, μεταξύ άλλων και για να καλύψουν τυχόν κενά και απορίες που έχουν με την ύλη, ώστε να ξεκινήσουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις μέσα στον Ιούνιο και να έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία μέχρι τα μέσα Ιουλίου», είπε η Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι».

Όπως σημείωσε η Υφυπουργός Παιδείας, «πρόθεση είναι να ανοίξουν όλα τα σχολεία, αλλά είναι μια δυναμική διαδικασία και πρέπει να δοθούν απαντήσεις από τους ειδικούς», ενώ επεσήμανε ότι είναι πιο δύσκολο για τα παιδιά του Δημοτικού να τηρήσουν τους κανόνες υγιεινής.

«Θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες που αφορούν παιδιά και εκπαιδευτικούς, για τους κανόνες υγιεινής και γενικότερα για όσα πρέπει να γίνονται για την ασφάλεια όλων, με εξειδίκευση και για μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες οι ίδιοι ή πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος τους. Πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με τα Ειδικά Σχολεία. Περιμένουμε την καθοδήγηση των ειδικών για να ληφθούν αποφάσεις για όλες τις βαθμίδες και όλα τα σχολεία. Στόχος είναι να γυρίσουν οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά σε ένα ασφαλές περιβάλλον»

Η κ. Ζαχαράκη αποκάλυψε εμμέσως πλην σαφώς ότι θα υιοθετηθεί το σενάριο για μη διεξαγωγή φέτος των προαγωγικών εξετάσεων.

Για τα Πανεπιστήμια, η κ. Ζαχαράκη είπε ότι δεν χάνεται το εξάμηνο, σημειώνοντας ότι «είναι σχεδόν καθολική η συμμετοχή των φοιτητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία γίνεται και ευκολότερα σε αυτήν την βαθμίδα της εκπαίδευσης».