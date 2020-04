Πολιτική

Βρούτσης για voucher: Άδικη η κριτική – Πότε θα δοθούν τα 600 ευρώ στους επιστήμονες

Γιατί καταργήθηκε το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης. Τι απαντά στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Τι είπε για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ.

Εντός της επόμενης εβδομάδας, αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τη διαδικασία πληρωμής των 600 ευρώ στους επιστήμονες, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης.

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του στον ΣΚΑΙ, ο κ. Βρούτσης απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης των επιστημόνων. Όπως είπε, η κυβέρνηση ακούει, σέβεται και τιμά, τους επιστήμονες, ενώ χαρακτήρισε άδικη την κριτική που ασκείται.

Ο υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, με επιταγή κατάρτισης (voucher) καταργήθηκε, λόγω των ποιοτικών χαρακτηριστικών του, επισημαίνοντας ότι οι επιστήμονες θα λάβουν τα 600 ευρώ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ήταν απόλυτα διαφανής και υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει συνεργάτης του γραφείου του που να έχει σχέση -άμεση ή έμμεση- με τους φορείς κατάρτισης.

Αναφορικά με την αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, ο κ. Βρούτσης σημείωσε ότι, ήδη, έχουν πληρωθεί 686.000 εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη. «Αυτό ήταν το πρώτο "κύμα" πληρωμών» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας, προσθέτοντας ότι, την Τρίτη, η αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, θα καταβληθεί σε 105.875 εργαζόμενους, με το συνολικό κονδύλι να ανέρχεται στα 84 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι, στο χρονικό διάστημα του ενός έτους, μαζί με τον διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), Χρήστο Χάλαρη, δρομολογήθηκαν οι εξελίξεις, μέσα από την ασφαλιστική μεταρρύθμιση και πλέον η ψηφιακή σύνταξη έχει ήδη ξεκινήσει πιλοτικά. Όπως είπε, υπογράφηκε η υπουργική απόφαση, βάσει της οποίας το 40% των νέων συντάξεων προς απονομή θα εκδίδεται ψηφιακά, μέσα από ψηφιακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» του υπουργείου Εργασίας και του e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, οι πρώτες κατηγορίες συντάξεων που εντάσσονται στο ψηφιακό σύστημα, είναι οι συντάξεις του πρωτογενούς τομέα (κτηνοτρόφοι, αλιείς και γεωργοί) και οι συντάξεις αιτίας θανάτου.

Επιπλέον, όπως συμπλήρωσε ο αρμόδιος υπουργός, οι συνταξιούχοι αυτών των δύο κατηγοριών που είναι σε αναμονή της σύνταξής τους, με εκκρεμή την έκδοσή της, από την 1η Ιανουαρίου 2017, θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μία ψηφιακή αίτηση στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να λάβουν τη σύνταξή τους αυτόματα.

«Η απονομή των νέων συντάξεων θα πηγαίνει με e-mail στο σπίτι σε λίγα δευτερόλεπτα» τόνισε ο κ. Βρούτσης, εκτιμώντας ότι, έως το τέλος του 2020, το 55% των συντάξεων θα εκδίδεται ψηφιακά και, έως το τέλος του 2021, το ποσοστό θα αγγίξει το 80%-85%.