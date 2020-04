Οικονομία

Μιχαηλίδου: Εφάπαξ το έκτακτο επίδομα σε οικογένειες με ανήλικα

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης και πόσα χρήματα θα πάρουν.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα δοθεί σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που έχουν ένα τουλάχιστον ανήλικο μέλος στο νοικοκυριό τους, δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ.

Όπως είπε, προβλέπεται η καταβολή επιπλέον εισοδηματικής ενίσχυσης, ύψους 100 ευρώ, για το πρώτο παιδί και 50 ευρώ για κάθε επόμενο, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ συνολικά, για κάθε δικαιούχο. Σημειώνεται ότι η έκτακτη εισοδηματική ενίσχυση αφορά τόσο μονογονεϊκές οικογένειες, όσο και νοικοκυριά με δύο γονείς, εφόσον υπάρχουν ανήλικα παιδιά.

Σύμφωνα με την υφυπουργό Εργασίας, στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη των πιο αδύναμων. «Αυτές οι ημέρες, λόγω του κορονοϊού, είναι δύσκολες και πρέπει η κοινωνία και η πολιτεία να είμαστε όλοι μαζί. Πρόθεση των πολιτικών του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι η στήριξη της οικογένειας, αλλά και των πιο αδύναμων» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μιχαηλίδου.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι αυτή η έκτακτη εισοδηματική ενίσχυση θα δοθεί εφάπαξ.