Τεχνολογία - Επιστήμη

Messenger Rooms: Η απάντηση του Facebook στο Zoom

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το Facebook παρουσίασε τη νέα δωρεάν εφαρμογή βιντεοδιασκέψεων εν μέσω πανδημίας.

Το Facebook παρουσίασε τη νέα δωρεάν εφαρμογή βιντεοδιασκέψεων Messenger Rooms, η οποία επιτρέπει σε έως 50 ανθρώπους να συμμετάσχουν σε μια κοινή online συνομιλία. Είναι μια προσπάθεια του Facebook, εν μέσω πανδημίας και της συνακόλουθης ομαδικής τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης, να κερδίσει το χαμένο έδαφος από το ολοένα δημοφιλέστερο Zoom.

Η ανακοίνωση του Facebook -το οποίο λόγω ευνοϊκής συγκυρίας διεθνώς επέσπευσε τη λειτουργία της νέας εφαρμογής που προοριζόταν για αργότερα- είχε ως συνέπεια την υποχώρηση της μετοχής του Zoom στο αμερικανικό χρηματιστήριο, η οποία τον τελευταίο καιρό είχε σημειώσει σημαντική άνοδο. Αντίστοιχα, κέρδη σε μικρότερο ποσοστό είχε η μετοχή του Facebook.

Οι χρήστες του Facebook θα μπορούν να μοιράζονται συνδέσμους-προσκλήσεις (links), που θα επιτρέπουν σε μη χρήστες να συμμετέχουν στις βιντεοδιασκέψεις του Messenger Rooms μέσω του προγράμματος πλοήγησης στο διαδίκτυο (browser), είτε στον επιτραπέζιο υπολογιστή τους είτε σε φορητή συσκευή ή «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο, χωρίς να χρειάζεται να «κατεβάσουν» στη συσκευή τους κάποια ειδική εφαρμογή ή να δημιουργήσουν κάποιο λογαριασμό.

Οι χρήστες θα μπορούν να «μπαινοβγαίνουν» στο «δωμάτιο» της βιντεοδιάσκεψης, ενώ δεν θα υπάρχει επίσης περιορισμός χρόνου στις βιντεοδιασκέψεις του Messenger Rooms. Αν θέλουν οι χρήστες, θα μπορούν να κρατούν «ιδιωτική» τη βιντεοδιάσκεψή τους. Το Facebook διαβεβαίωσε ότι δεν θα μπορούν να «τρυπώσουν» απρόσκλητοι ενοχλητικοί στις βιντεοδιασκέψεις, κάτι που έχει στιγματίσει το Zoom (η λεγόμενη πρακτική του «zoombombing»). Σε πρώτη φάση τα video-chats δεν θα είναι πάντως πλήρως κρυπτογραφημένα, κάτι που μπορεί να συμβεί μελλοντικά.

Το Messenger Rooms θα είναι προσβάσιμο άμεσα από το News Feed και από τις άλλες σελίδες του Facebook (Groups, Events κ.α.), καθώς επίσης και από το Messenger, ενώ στο μέλλον η δυνατότητα πρόσβασης θα διευρυνθεί σε Instagram και WhatsApp, που ανήκουν επίσης στην «οικογένεια» του Facebook. Το τελευταίο έκανε γνωστό ότι σήμερα περισσότεροι από 700 εκατομμύρια λογαριασμοί συμμετέχουν καθημερινά σε κλήσεις μέσω των εφαρμογών Messenger και WhatsApp. Η εταιρεία σχεδιάζει -ταυτόχρονα με το Messenger Rooms- την επέκταση των ομαδικών βιντεοκλήσεων (με τη συμμετοχή έως οκτώ μόνο ατόμων αντί τεσσάρων έως τώρα) εντός του WhatsApp, το οποίο έχει περισσότερους χρήστες από το Messenger.

Η νέα εφαρμογή Messenger Rooms, που δοκιμάστηκε αρχικά στην Αργεντινή και στην Πολωνία, θα χρειαστεί μερικές εβδομάδες, εωσότου είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες του Facebook παγκοσμίως, σύμφωνα με το BBC και το πρακτορείο Ρόιτερς. Το Facebook διαβεβαίωσε επίσης ότι το ίδιο δεν θα ακούει ή καταγράφει τι λέγεται στις βιντεοδιασκέψεις και βιντεοκλήσεις στις πλατφόρμες του.

Εκτός από το Zoom, που έχει γίνει το εργαλείο προτίμησης πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο ξεπερνώντας τους 300 εκατομμύρια χρήστες, σημαντική ανάπτυξη λόγω κορονοϊού γνωρίζουν οι ανάλογες πλατφόρμες άλλων εταιριών, όπως Microsoft Teams (η εταιρεία προ ημερών παρουσίασε επίσης το νέο Meet Now για το Skype), Cisco Webex και Google Meet.