Κοινωνία

Παγκόσμια Ημέρα Γονικής Αποξένωσης: έκκληση από την “Συνεπιμέλεια” σε ΠτΔ και Μητσοτάκη

Τι αναφέρεται σε επιστολές του Συλλόγου, που αποτελείται κυρίως από χωρισμένους μπαμπάδες. Τι ζητούν από τον Αρχιεπίσκοπο.

Η 25η Απριλίου έχει επιλεγεί ως Παγκόσμια Ημέρα Γονικής Αποξένωσης (Parental Alienation Awareness Day) για την ενημέρωση σχετικά με το σύνδρομο της γονικής αποξένωσης.

Το Σύνδρομο Γονικής Αποξένωσης ή Αλλοτρίωσης είναι φαινόμενο που παρατηρείται σε παιδιά, τα οποία δεν επιθυμούν επαφή με κάποιον από τους δύο γονείς. Αυτό εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά χωρισμένων γονέων. Εκδηλώνεται με άγχος, νευρικότητα, κατάθλιψη, αδιαφορία προς τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια, εχθρότητα και απέχθεια. Το 2002 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε το Σύνδρομο Γονικής Αποξένωσης, κατά τη διάρκεια διεθνούς συνδιάσκεψης. Η ιδέα για την καθιέρωση μιας Παγκόσμιας Ημέρας για την Γονική Αποξένωση ξεκίνησε από τον Καναδά το 2005 και γρήγορα απέκτησε παγκόσμιο χαρακτήρα.

Ο Σύλλογος «Συνεπιμέλεια» με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας, έστειλε επιστολές με αιτήματα στην Πρόεδρρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, αλλά και τον Αρχιεπίσκοπο.

Στην επιστολή προς την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, μεταξύ άλλων, αναφέρεται «Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ είναι μια μορφή παράνομης ενδοοικογενειακής ψυχολογικής βίας (emotional abuse) και ο αποξενωτής γονέας πρέπει να διώκεται και να τιμωρείται. Βλάπτει τη ψυχική και σωματική υγεία των μελών της οικογένειας και επιπλέον στρέφεται κατά του κοινωνικού συνόλου.

Πρόληψη της ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ είναι η άμεση νομοθετική επιβολή της ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ δηλαδή της κατά κανόνα κοινής ανατροφής των παιδιών και από τους δύο γονείς τους (Shared Parenting). Είναι δικαίωμα του ανθρώπου και του παιδιού η ανατροφή του παιδιού κατά ίσο χρόνο με κοινή φροντίδα και από τους δύο γονείς του είτε είναι παντρεμένοι είτε όχι, είτε ζουν μαζί είτε όχι.

Η συνένοχη αδιαφορία και η άρνηση προέρχεται μόνο από όσους αντί να προστατεύσουν το παιδί και τις οικογενειακές σχέσεις προστατεύουν το παράνομο νομολογιακό έθιμο της αποκλειστικής επιμέλειας.

Ευελπιστούμε ότι απευθύνοντας ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας μήνυμα και ΚΑΤΑ της ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ θα πάψει να υπάρχει διάκριση υπέρ μιας μερίδας του πληθυσμού και αδιαφορία για το σοβαρό πρόβλημα υγείας κάποιας άλλης. Θύματα της γονικής αποξένωσης μπορεί να είναι εξίσου άνδρες και γυναίκες, είναι όμως σίγουρα και κύρια θύματα τα παιδιά».

Ο Σύλλογος απηύθυνε ανάλογο αίτημα προς τον Πρωθυπουργό.

Εν τω μεταξύ, σε επιστολή της ομάδας «Ενεργοί Μπαμπάδες» προς τον Αρχιεπίσκοπο, μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι «υπό το ισχύον σύστημα κανόνων νομολογιακής πρακτικής, η επιμέλεια δίνεται συνήθως στον έναν γονέα, συνήθως στη μητέρα. Το σύστημα αυτό, μετατρέπει τα τέκνα σε επισκέπτες, μερικές μόνο ημέρες κάθε μήνα, στον έτερο γονέα που δεν έχει κανένα λόγο ή ρόλο στην ανατροφή, εκπαίδευση ή υγεία τους, και εντείνει τη διαμάχη μεταξύ των γονέων αντί να προάγει τη συνεργασία, υποδαυλίζοντας τον ρόλο του ετέρου γονέα και μετατρέποντας τον, στην καλύτερη περίπτωση σε απλό θεατή στη ζωή των παιδιών του (…)

»Με την αύξηση των διαζυγίων στην Ελλάδα (από 13.000 το 2013 σε 19.000 το 2017) είναι εμφανές ότι τα θέματα αυτά άπτονται της ζωής ενός ολοένα αυξανόμενου αριθμού παιδιών. Με την παρούσα εκφράζουμε τις ανησυχίες ενός μεγάλου αριθμού κυρίως πατεράδων αλλά και μητέρων, πλέον του οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος και τις οικογένειές τους, που ενδιαφέρονται για την ανατροφή πολλαπλάσιου αριθμού παιδιών που σήμερα μεγαλώνουν υπό το καθεστώς αποκλειστικής επιμέλειας. (…)

»Σας παρακαλούμε να ασκήσετε την ποιμαντική σας επιρροή στο Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Εκκλησίας, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες και τα παιδιά των χωρισμένων γονέων να μπορούν να απολαμβάνουν την «εν Χριστώ», θυσιαστική, Αγάπη και των δύο γονέων τους στην ανατροφή τους· να έχουν έτσι δύο ανθρώπους-πρότυπα Αγάπης, αντί για ένα, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς».