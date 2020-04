Οικονομία

Σταϊκούρας: Νομοθετική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Παράταση στην διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης Τι είπε για τον δεύτερο κύκλο της «επιστρεπτέας προκαταβολής», την ενίσχυση των 800 ευρώ, αλλά και για την πρώτη κατοικία.

Την παράταση του καθεστώτος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με νομοθετική παρέμβαση εντός της εβδομάδας, προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, καθώς, όπως είπε, «αναγνωρίζουμε τη μείωση της κίνησης στα βενζινάδικα». Ωστόσο εκτίμησε παράλληλα, ότι οι πιέσεις που δέχεται ο κλάδος θα αρχίσουν να μειώνονται από την επόμενη ή μεθεπόμενη εβδομάδα, ανάλογα με τους κεντρικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης.

Μιλώντας στο OPEN, ο υπουργός διευκρίνισε ότι το κριτήριο για ένταξη των επιχειρήσεων στον δεύτερο κύκλο της «επιστρεπτέας προκαταβολής» που θα γίνει μέσα στον Μάιο, θα είναι μία μεγάλη μείωση του τζίρου τους τον Απρίλιο. Κατέστησε επίσης σαφές, πως όσες επιχειρήσεις κατέγραψαν άνοδο τζίρου τον Μάρτιο τίθενται εκτός του α' κύκλου της ενίσχυσης αυτής, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Όπως είπε, στον α' κύκλο της «επιστρεπτέας προκαταβολής» υπέβαλαν αίτηση ένταξης 138.000 επιχειρήσεις, προσθέτοντας ότι «αξιολογούμε τα στοιχεία τους για να βγει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα έχει μέσα και τον μαθηματικό τύπο».

Αναφορικά με το εάν θα υπάρξει δεύτερη δόση της ενίσχυσης των 800 ευρώ, ο υπουργός είπε ότι «σαφέστατα θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους των οποίων δεν έχει γίνει άρση της αναστολής σύμβασης». Πρόσθεσε, ωστόσο, πως «από Δευτέρα και μετά, ανάλογα και με τις ανακοινώσεις που θα κάνει η κυβέρνηση, μπαίνουμε σε μία νέα φάση. Αυτό σημαίνει ότι ένα κομμάτι επιχειρηματιών θα ανοίξει και θα ζητήσει πίσω ένα κομμάτι ή το σύνολο του προσωπικού του. Όπου γίνει άρση αναστολής, δεν μπορεί το Δημόσιο να συνδράμει με 800 ευρώ, θα συνδράμει για το χρονικό διάστημα για το οποίο είναι σε αναστολή».

Σημείωσε ότι για 20.000 εργαζόμενους έχει γίνει ήδη άρση της αναστολής σύμβασης μετά από αίτημα των επιχειρηματιών, «για να είναι έτοιμοι να ανοίξουν ανάλογα με τις αποφάσεις της κυβέρνησης». Ο αριθμός αυτών που θα εργαστούν εκ νέου, όμως, θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα πάρει η πολιτεία για το πόσους εργαζόμενους θα μπορεί να αξιοποιεί κάθε επιχείρηση (σ.σ. για υγειονομικούς λόγους). Είναι πιθανόν για κάποιο χρονικό διάστημα να είναι λιγότεροι οι εργαζόμενοι, «και εκεί θα πρέπει να στηρίξει η πολιτεία τους εργαζόμενους που θα μείνουν στο σπίτι», δήλωσε.

Για το καθεστώς προστασίας της α' κατοικίας που λήγει στις 30 Απριλίου, ο υπουργός Οικονομικών είπε «περιμένετε λίγες ημέρες, ούτως ή άλλως δεν έχει λήξει η προθεσμία». Πρόσθεσε δε, ότι «κάθε πράγμα πρέπει να γίνει στην ώρα του, έχουμε αποδείξει όμως ότι λειτουργούμε με κοινωνική ευαισθησία και αυτήν τη φορά αυτό θα αποδείξουμε. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές στο τραπέζι, μου αρέσει να συναποφασίζουμε με τους θεσμούς, αλλά εκεί που βλέπουμε να υπάρχουν ενστάσεις, αντιδράσεις, ενεργούμε κατάλληλα. Αυτό κάναμε με τον ΕΝΦΙΑ, με τις 120 δόσεις, αυτό θα κάνουμε και με την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας». Κάλεσε, ωστόσο, τους «συμπατριώτες μας να συνεχίζουν να ρυθμίζουν τα δάνειά τους», αναφερόμενος σε 200.000 δάνεια που έχουν ρυθμιστεί. Είπε, παράλληλα, ότι «θα υπάρξει κάποια πρόνοια και για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων» που έχουν πρόβλημα, προσθέτοντας πως «όταν είμαστε έτοιμοι θα κάνουμε σχετικές ανακοινώσεις».

Όσον αφορά, τέλος, στις εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης που υποβάθμισαν τις προοπτικές (outlook) της ελληνικής οικονομίας, επεσήμανε ότι «οι οίκοι αξιολόγησης μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβαθμίσει τη χώρα αλλά τις προοπτικές λόγω της κρίσης», καθώς «δεν μπορούν ούτε οι ειδικοί να προσδιορίσουν την έκταση του προβλήματος, την εύρεση κατάλληλου εμβολίου και την πιθανή επανάληψή του στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο μεταγενέστερα μέσα στη χρονιά». Σύμφωνα, επίσης, με τον υπουργό, οι εκθέσεις έχουν πολλά θετικά για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και αναφέρονται στη δυναμική που υπήρξε τον Φεβρουάριο, στον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης, καθώς και στον «ορθό τρόπο με τον οποίο αξιοποιούμε τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας». Και εκτίμησε ότι η ύφεση στη χώρα θα κυμανθεί στο επίπεδο της πρόβλεψης της Κομισιόν για ύφεση 5%- 10% στην ευρωπαϊκή οικονομία.