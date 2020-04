Αθλητικά

Εικόνες σοκ από την επίθεση με μολότοφ σε σύνδεσμο του Ολυμπιακού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ένταση και επεισόδια έξω από σύνδεσμο του Ολυμπιακού. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ κάηκε και ένα αυτοκίνητο.

Συγκέντρωση έξω από τα γραφεία συνδέσμου του Ολυμπιακού στην οδό Ταξιαρχών 137 στον Κορυδαλλό πραγματοποίησε αργά το βράδυ της Παρασκευής ομάδα περίπου 30 ατόμων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, εκτοξεύθηκαν βόμβες μολότοφ από άγνωστα άτομα, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές και να τυλιχτεί στις φλόγες ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έφθασαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 6 άνδρες για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Φωτογραφίες: piraeuspress.gr