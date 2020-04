Αθλητικά

Μητσοτάκης – Αυγενάκης: Σχέδιο για επανεκκίνηση των αθλητικών δραστηριοτήτων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με την ηγεσία του υφυπουργείου Αθλητισμού. Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης με την ηγεσία του υφυπουργείου Αθλητισμού, με αντικείμενο το σχεδιασμό των βημάτων για την επανεκκίνηση των αθλητικών δραστηριοτήτων, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ερασιτεχνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε και η στήριξη του κινήματος του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Στο πλαίσιο αυτό, στο πρώτο κύμα άρσης των σημερινών περιορισμών που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, θα περιλαμβάνεται και η δυνατότητα της ατομικής άθλησης και προπόνησης σε εξωτερικούς χώρους.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς.