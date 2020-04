Κόσμος

Φατίχ Ντονμέζ: Δυτικά της Κύπρου για νέα γεώτρηση το “Γιαβούζ”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έρευνες στα δυτικά της Κύπρου, εντός της κυπριακής ΑΟΖ, ξεκίνησε το γεωτρύπανο "Γιαβούζ", αποκάλυψε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας.

Δυτικά της Κύπρου βρίσκεται από αυτή τη στιγμή το τουρκικό γεωτρύπανο "Γιαβούζ" για νέα γεώτρηση ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ, αναφέροντας ότι διεξάγει την γεώτρηση Σελτσουκλού 1, όπως την αποκάλεσαν.

Σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό κανάλι TVnet, ο Τούρκος Υπουργός ανέφερε ακόμη ότι τα ερευνητικά πλοία "Μπαρμπαρός" και "Ορούτς Ρέις" της Τουρκίας συνεχίζουν επίσης τις εργασίες τους στη Μεσόγειο, ενώ το γεωτρύπανο "Φατίχ", το οποίο βρίσκεται προς το παρόν στον Μαρμαρά, σχεδιάζουν να το στείλουν τον Ιούλιο στην Μαύρη Θάλασσα για να πραγματοποιήσει εκεί την πρώτη του γεώτρηση.

Ο Τούρκος Υπουργός ερωτηθείς εάν η αγορά πετρελαίου επηρεάζει τις δραστηριότητες γεώτρησης και έρευνας, απάντησε ότι τα πρότζεκτ που είναι σε εξέλιξη θα συνεχίσουν ωστόσο πιθανότατα αυτά που δεν έχουν ξεκινήσει θα ανασταλούν.