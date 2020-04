Πολιτισμός

Ο Μητσοτάκης έξω από το Μαξίμου για την συναυλία... εν κινήσει της Άλκηστις Πρωτοψάλτη (εικόνες)

Η αγαπημένη τραγουδίστρια γέμισε την Αθήνα μελωδίες κι έκανε μια στάση στην Ηρώδου Αττικού.

Ένα ευχάριστο... μουσικό διάλειμμα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Δήμου Αθηναίων, γέμισε την Αθήνα μελωδίες κι έκανε μια στάση στην Ηρώδου Αττικού.

Ο Πρωθυπουργός βγήκε από το γραφείο του για να συγχαρεί για την πρωτοβουλία, να ακούσει και να χειροκροτήσει.