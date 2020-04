Πολιτισμός

O “Χρησμός” του Γιώργου Ταξιαρχόπουλου στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση (βίντεο)

Ένα έργο Τέχνης υπό μορφή βίντεο, αναφορικά με το έργο του Κ.Π. Καβάφη και την “σύνδεση” του με την αρχαιότητα.

Στις νέες προβολές στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση, με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. περιλαμβάνεται το έργο «Χρησμός, του Γιώργου Ταξιαρχόπουλου.

Ο Γιώργος Ταξιαρχόπουλος μελέτησε το πνεύμα του Κ.Π. Καβάφη, τη σχέση του με την αρχαιότητα, τη μεθοδολογία του (γράψιμο κι εκδόσεις), και δημιούργησε ένα έργο τέχνης στη φόρμα του βίντεο ποιήματος (video poetry).

Ο Κ.Π. Καβάφης ήταν ιδιαιτέρως οξύς και κοφτερός στη σκέψη του, συμβολιστής. Ο Γιώργος Ταξιαρχόπουλος, επίσης λάτρης των συμβόλων και των αλληγοριών στα έργα του, εμπνέεται από τις δημιουργικές αυτές λεπτομέρειες του έργου του Κ.Π. Καβάφη και επιλέγει 9 διαφορετικούς στίχους από γνωστά ποιήματά του, τους στοιχειοθετεί σε ένα συνεχές επιλέγοντας τη σύνθεσή τους και δημιουργεί έτσι έναν «ΧΡΗΣΜΟ βιωματικό, ευχητήριο και προφητικό», όπως λέει ο ίδιος, με νέα νοήματα, νέο ποιητικό περιεχόμενο.

Ένα οπτικό-ακουστικό ποίημα δηλαδή, βίντεο τέχνης, με αρχή, μέση κι επίλογο, βασισμένο στις δομές των ποιητικών ιστοριών του Αλεξανδρινού, αναδεικνύοντας την παρουσία της αρχαιοελληνικής σκέψης στα έργα του. Το έργο του Γ.Τ., βασισμένο σε εικόνες από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Επιγραφικό Μουσείο, οι οποίες αναφέρονται στην ιστορία και συνδυάζονται με σύγχρονες χειρονομίες μυστηρίου που αποδίδονται με εικόνα και ήχο, και αποπνέουν έναν πνευματώδη αυτισμό μέσα στο αστικό περιβάλλον όπου εκτυλίσσονται, αιχμαλωτίζοντας τον θεατή στον συμπαγή ποιητικό του τόπο.

Χρησιμοποιώντας εικόνες από ευρήματα ανασκαφών -αφιερωματικές επιγραφές- δίπλα σε εικόνες που καταγράφει ή δημιουργεί ο ίδιος, πλέον των αποσπασμάτων και των ήχων που οι αναγνώσεις επιφανών προσωπικοτήτων προσδίδουν στο έργο, επιτυγχάνει να μας προβληματίσει στο τέλος, αφήνοντάς μας νύξεις για τη σύγχρονη καθημερινότητα και την ποιητική σχέση της με την αρχαία παράδοση, καθώς και να μας προτρέψει να διερευνήσουμε εκ νέου, με συνθετικό τρόπο, το έργο του ποιητή.

Το έργο παρουσιάστηκε στις 07.11.2013–07.01.2014 στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση ως μέρος των Εικαστικών Διαλόγων 2013 «Ο Κ. Π. Καβάφης Εκτός των Τειχών». Μάθετε περισσότερα, πατώντας ΕΔΩ