Κόσμος

Κορονοϊός: “Σαρώνει” ο ιός στην Ισπανία

Πλησιάζουν τους 23.000 οι νεκροί στην χώρα, ενώ αυξήθηκε και ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων.

Ο απολογισμός των νεκρών από τον κορονοϊό αυξήθηκε σήμερα στην Ισπανία σε 22.902, από 22.524 που ήταν χθες, έγινε γνωστό από μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων οι εφημερίδες El Pais και El Mundo και επιβεβαιώθηκε από το υπουργείο Υγείας.

Ο αριθμός των νεκρών μέσα σε μια μέρα ήταν 378, σημειώνοντας μικρή αύξηση από τους 367 που ήταν χθες, Παρασκευή -- ο χαμηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί τον τελευταίο μήνα.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε σε 223.759 από 219.764 την προηγουμένη.