Παράξενα

Φώκια βγήκε… “τσάρκα” στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης (βίντεο)

Η φώκια «έσπασε» την... καραντίνα και έκανε την πρωινή της βόλτα στα ήρεμα νερά του Θερμαϊκού.

Τσάρκα στον…Θερμαϊκό βγήκε το πρωί του Σαββάτου μια φώκια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από τη σελίδα MOm - Monachus monachus, η φώκια, «έσπασε» την... καραντίνα και έκανε την πρωινή της βόλτα στα ήρεμα νερά του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Η φύση δείχνει αυτές τις ημέρες ότι πιθανόν να είχε ανάγκη την απουσία την ανθρώπινης παρέμβασης και να κάνει ένα διάλλειμα από τις παρεμβάσεις των πολιτών.