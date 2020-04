Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: η συγκινητική ανάρτηση για τα 26 χρόνια από τον θάνατο του Γιώργου Γεννηματά

Με το Εθνικό Σύστημα Υγείας να βρίσκεται όσο ποτέ άλλοτε στην επικαιρότητα λόγω κορονοϊού, η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ αναφέρεται στην ιστορική συνεισφορά του πατέρα της στη δημιουργία του.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σε ανάρτηση της για τα 26 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα της και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Γεννηματά, κάνει ειδική αναφορά στην παρακαταθήκη που άφησε για τη δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο είναι στη πρώτη γραμμή της μάχης με την πανδημία του κορονοϊού.

Η ανάρτηση της Φώφης Γεννηματά

«Ήσουν ωραίος σαν άγγελος με δυο φτερούγες ανοιχτές,

η μια βυθούσε στ’ αύριο, η άλλη χανότανε στο χθες.»

Με τους στίχους αυτούς κλείνει το αφιέρωμα που είχαμε φτιάξει με τη Μαίρη και τους φίλους σου. Δεν ξέρω πόσες φορές το έχουμε δει μαζί με τα παιδιά, τα εγγόνια σου. Δεν πρόλαβες να τα γνωρίσεις αλλά εκείνα σε ξέρουν, με ρωτούν, διαβάζουν, βλέπουν βίντεο. Τους μιλούν και τόσοι άλλοι για σένα. Ειδικά αυτές τις δύσκολες μέρες, το όνομά σου είναι στα χείλη όλων των Ελλήνων, με σεβασμό, με αγάπη. Τι θα συνέβαινε σήμερα λένε, αν ο Γιώργος Γεννηματάς δεν είχε στεριώσει το ΕΣΥ. Είναι το μεγάλο μας όπλο στον πόλεμο με την πανδημία. Μια μεγάλη κατάκτηση για όλους.

Στο δικό σου φωτεινό διάστημα υπήρξε νους, καρδιά κι ελπίδα . Τα τρία χρέη που λέει ο Καζαντζάκης. Δούλεψες σκληρά για να στήσεις το ΕΣΥ, αδιαμαρτύρητα. Ώρες πολλές, με αγωνία, με συγκρούσεις, τα έβαλες με συμφέροντα, ενέπνευσες τους ανθρώπους της υγείας , ένοιωσες τον πόνο των ανθρώπων, όπως ο ίδιος έλεγες άφησες εκεί ένα κομμάτι από τον εαυτό σου. «Σμίξατε το περπάτημα και τις καρδιές σας για να δημιουργήσετε κάτι κοινό.»

Μόνο όποιος έχει όραμα έλεγες μπορεί και γίνεται ρεαλιστής για να κάνει πράξη το όραμά του. Το όραμα έγινε πράξη.

« Όταν πρόκειται για το υπέρτατο αγαθό, την υγεία του ανθρώπου, δεν αρκούν οι συγκρίσεις, οι βελτιώσεις και τα άλματα που έγιναν σ’ αυτό το χώρο για να κερδίσεις μια μάχη στη Βουλή. Απαιτείται με αίσθημα ευθύνης να δώσουμε τις προοπτικές, να εντοπίσουμε τα προβλήματα, να προδιαγράψουμε τις βελτιώσεις που θα κατοχυρώσουν την ολοκλήρωση και πλήρη ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ. Το Ε.Σ.Υ. θα έπρεπε να είναι ένα ζήτημα που όχι απλώς δε διχάζει, αλλά ενώνει.»

Από όποιο μετερίζι κι αν βρίσκομαι έλεγες, πάντα στο ΠΑΣΟΚ, πάντα στην Αλλαγή θα υπερασπίζομαι το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Πόσο επίκαιρο να’ ξερες είναι σήμερα το ζήτημα αυτό. Το ΕΣΥ το πολέμησαν, το υποβάθμισαν αλλά άντεξε. Θέλησαν να το ξεπουλήσουν τμηματικά σε ιδιωτικά συμφέροντα στο όνομα ενός δήθεν εκσυγχρονισμού. Σήμερα έγιναν όλοι «υποστηρικτές». Περισσεύει δυστυχώς η υποκρισία, ακόμα και μέσα στην κρίση.

Ήρθε όμως η ώρα και της αναγέννησης του. Εμείς ξέρουμε πως πρέπει να γίνει αυτό. Η παράταξη της αλλαγής θα είναι και πάλι μπροστά στη νέα πορεία της Ελλάδας μετά την κρίση. Νέα πορεία που αφορά τη ζωή των πολλών και όχι τα κέρδη μιας ελίτ.

Εκείνο που αξίζει μου έλεγες είναι να αγωνιζόμαστε για τα μεγάλα προβλήματα της ζωής που είναι κοινά για όλους. Θα αγωνιστώ έλεγες να κάνω πόρτα τη χαραμάδα της ελπίδας. 26 χρόνια πέρασαν από τότε που έφυγες από κοντά μας και ο πόνος της απουσίας σου είναι πάντα εδώ, κάθε φορά που σε σκέφτομαι όμως κρατώ την ελπίδα.

Y.Γ.: Για όσους τον γνώρισαν και για τους νεότερους που δεν τον γνώρισαν, εδώ μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το βιβλίο για το Γιώργο Γεννηματά από τις Εκδόσεις Λιβάνη > https://bit.ly/2x7Bzv7