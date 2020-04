Life

Διάσημη σοπράνο υμνεί την Ελλάδα από το σπίτι της στην Κορώνη (βίντεο)

Εν μέσω καραντίνας, η καταξιωμένη ερμηνεύτρια της όπερας μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τη Μεσσηνία και την Ελλάδα...

Στην Μεσσηνία και στο σπίτι, που διατηρεί στην Κορώνη βρίσκεται την περίοδο της καραντίνας, λόγω κορονοϊού, η διάσημη Γερμανίδα σοπράνο Marlis Petersen.

Στο βίντεο του ΕΟΤ, στο πλαίσιο της καμπάνιας #Greecefromhome, η καταξιωμένη ερμηνεύτρια της όπερας μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τη Μεσσηνία και την Ελλάδα γενικότερα και νιώθει δικαιωμένη για την απόφασή της να αποσυρθεί στο σπίτι της στην περιοχή μας για να περάσει όλη αυτή την κατάσταση με τον κορονοϊό.

Η Marlis Petersen έχει σημαντική πορεία στο χώρο της μουσικής και της όπερας και έχει πραγματοποιήσει μεταξύ άλλων αρκετές εμφανίσεις σε Νυρεμβέργη, Βιέννη, Βερολίνο, Σάλτσμπουργκ, Μόναχο, Λονδίνο, Γενεύη και Μόντε Κάρλο.

«Να'στε καλά!» καταλήγει το αισιόδοξο μήνυμά της η διάσημη σοπράνο, από το υπέροχο σπίτι της στην Κορώνη Μεσσηνίας.