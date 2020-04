Κοινωνία

Απελευθερώθηκαν οι εγκλωβισμένοι Έλληνες ναυτικοί στο Τζιμπουτί

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πως θα γίνει ο επαναπατρισμός τους. Η καθοριστική επιστολή Δένδια και το απαραίτητο πιστοποιητικό Covid-19.

Αίσιο τέλος έχει η περιπέτεια των Ελλήνων ναυτικών που ήταν εγκλωβισμένοι από το περασμένο Σεπτέμβριο, σε ελλήνοκτητο πλοίο σε αφρικανικό λιμάνι.

Καθοριστικό ρόλο στην ευτυχή κατάληξη, είχε η επιστολή του Νίκου Δένδια στο ομόλογο του, με την οποία κατέστη δυνατή η συμφωνία για την απελευθέρωση των Ελλήνων ναυτικών.

Ο επαναπατρισμός τους θα γίνει είτε μέσω Τουρκίας ή εναλλακτικά μέσω Αιγύπτου, αλλά γα να ταξιδέψουν απαιτείται πιστοποιητικό Covid-19.