Κοινωνία

Βιασμός 65χρονης: Προκαλεί σοκ η κατάθεσή της

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από τη φρίκη που έζησε στα χέρια των βιαστών της...

Ανθρωποκυνηγητό, έχει εξαπολύσει η Ασφάλεια του Πύργου για τον εντοπισμό και την σύλληψη δυο αδίστακτων ληστών, οι οποίοι τα ξημερώματα τις Δευτέρας του Πάσχα λήστεψαν και βίασαν μέσα στο σπίτι της μια 65χρονη γυναίκα, στην ευρύτερη περιοχή της Ζαχάρως στο νομό Ηλείας.

Η κατάθεση της γυναίκας, που βίωσε τον εφιάλτη στα χέρια των δυο αδίστακτων κακοποιών, είναι πραγματικά συγκλονιστική καθώς οι δυο κουκουλοφόροι τη βίαζαν διαδοχικά, αφού πρώτα την είχαν ληστέψει και μάλιστα της είχαν πάρει την κάρτα τραπεζικών αναλήψεων προκειμένου να σηκώσουν χρήματα από τον λογαριασμό της.

Η 65χρονη, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας του Πάσχα βρήκε τη δύναμη και κατήγγειλε το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της και άμεσα ενεργοποιήθηκε και η Ασφάλεια Πύργου προκειμένου να διενεργήσει εξειδικευμένες έρευνες για το περιστατικό.

Η 65χρονη γυναίκα, μετά την κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, προκειμένου να την εξετάσει ιατροδικαστής, οποίος θα συντάξει το πόρισμα του όταν ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που παρήγγειλε στο αρμόδιο εργαστήριο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι έρευνες των έμπειρων αστυνομικών τις Ασφάλειας Πύργου, όχι μόνο είναι σε πλήρη εξέλιξη, αλλά και σε καλό δρόμο και ίσως σύντομα να υπάρξουν εξελίξεις, όσων αφορά στον εντοπισμό και την σύλληψη των δυο αδίστακτων δραστών.

Η κατάθεση

Η 65χρονη περιγράφει βήμα- βήμα τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια των βιαστών της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 65χρονη είπε στην κατάθεση της πως το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα προς ξημερώματα Δευτέρας, εισέβαλαν στο σπίτι της δυο άνδρες που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους με «κάτι σαν κουκούλες»: «…ένας μ’ έπιασε από τα μαλλιά και ο άλλος άρχισε να με απειλεί πως θα με κάψει ζωντανή, εάν δεν τους δώσω χρήματα και χρυσαφικά».

Μάλιστα, η έντρομη γυναίκα είπε στην κατάθεση της πως ο δράστης που την απειλούσε, λέγοντας πως θα τις βάλει φωτιά και θα την κάψει ζωντανή, κρατούσε στα χέρια του ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, ίσως οινόπνευμα ή ακόμα και βενζίνη και τελικά δεν δίστασε να βάλει φωτιά στις κουβέρτες, στο κρεβάτι της τρομαγμένης 65χρονης, για να της αποδείξει πως είναι σε θέση να κάνει την απειλή του πράξη.

«Τους έδωσα τα χρήματα που είχαν στο πορτοφόλι μου, περίπου 250 ευρώ και κάτι κοσμήματα που είχα σε μια θήκη, εκλιπαρώντας τους παράλληλα να μην μου κάνουν κακό», λέει η 65χρονη η όποια επεσήμανε στην κατάθεση της πως όταν άνοιξε το πορτοφόλι της για να δώσει τα χρήματα στους αδίστακτους κακοποιούς, είδαν την τραπεζική της κάρτα: «…ο συνεργός του πρώτου άνδρα είδε την κάρτα και αμέσως την έβγαλε από το πορτοφόλι μου και με χτύπησε για να του δώσω το Pin».

Ο ένας από τους δράστες, με την κάρτα στα χέρια και αφού γνώριζε το Pin έφυγε από το σπίτι προκειμένου να πάει σε κοντινό ΑΤΜ και να σηκώσει χρήματα από τον λογαριασμό τις 65χρονης.

Από εκεί και έπειτα ξεκινά ο εφιάλτης για την άτυχη γυναίκα, καθώς ο κακοποιός που έμεινε στο σπίτι της για να την προσέχει, ώστε να μην ειδοποιήσει την αστυνομία, άρχισε να την βιάζει κατ’ εξακολούθηση.

Το μαρτύριο της γυναίκας όμως δεν σταμάτησε εκεί. Όταν επέστρεψε ο συνεργός του δράστη και μάλιστα άπραγος, καθώς δεν υπήρχαν χρήματα στον λογαριασμό της γυναίκας, την βίασε και αυτός διαδοχικά και εκ νέου μαζί με τον συνεργό του.