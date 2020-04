Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Συννεφιές και τοπικές μπόρες αναμένονται σε πολλές περιοχές την Κυριακή. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Στα νότια, την Κυριακή αναμένονται αραιές νεφώσεις, που γρήγορα θα πυκνώσουν από τα νοτιοδυτικά, με πιθανότητα ασθενών βροχών στην Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές, αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα, τις πρωινές και βραδινές ώρες, στα δυτικά και τα βόρεια.

Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός την Κυριακή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει τους καλλιεργητές για το Ωίδιο μηλιάς & αχλαδιάς:

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου. Επίσης, αναμένονται ξανά βροχοπτώσεις από την επόμενη εβδομάδα.

Ελέγξτε το κάτω μέρος των φύλλων για ύπαρξη συμπτωμάτων προσβολής ωιδίου.

Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν διαπιστωθεί η παρουσία του ωιδίου.

Ελέγξτε μία εβδομάδα μετά την επέμβαση για να διαπιστώσετε εάν σταμάτησε η ανάπτυξη του μύκητα.

Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμένης καταπολέμησης με το Φουζικλάδιο.

Προτείνεται η επιλογή ενός εγκεκριμένου ωιδιοκτόνου με ταυτόχρονη δράση κατά του Φουζικλάδιου. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

