Κόσμος

Κορονοϊός: σε τροχιά σταθεροποίησης οι θάνατοι και τα κρούσματα στη Ρωσία

Τις τελευταίες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν περίπου 6.000 κρούσματα στη Ρωσία, που δοκιμάζεται και αυτή από την πανδημία.

Ο αριθμός των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στη Ρωσία αυξήθηκε κατά 5.966 το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 74.588, ανακοίνωσε σήμερα το κέντρο που συντονίζει την απάντηση της χώρας στην επιδημία.

Η ίδια πηγή ανέφερε επίσης 66 νέους θανάτους από Covid-19, την ασθένεια που προκαλείται από τον κορονοϊό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στη Ρωσία σε 681.

Ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού στη Ρωσία άρχισε να αυξάνεται απότομα αυτόν τον μήνα, παρόλο που στα αρχικά στάδια της επιδημίας η χώρα είχε αναφέρει πολύ λιγότερες λοιμώξεις από πολλές χώρες της δυτικής Ευρώπης.