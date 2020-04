Κοινωνία

ΕΑΔ - Κορονοϊός: “Σαρωτικοί” οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων

Κλιμάκια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διενεργούν εντατικούς ελέγχους σε όλη την επικράτεια

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους σε όλη την επικράτεια για την τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του SARS COV Κλιμάκια της Αρχής διενήργησαν ελέγχους συνολικά σε ενδιαφέροντος σε Δήμους των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Μαγνησίας. Οι Ελεγκτές-Επιθεωρητές εντόπισαν επιχειρήσεις τους, κληρικούς που διατηρούσαν ανοικτό Ιερό Ναό στον Δήμο Χολαργού, καθώς και 64 πολίτες που δεν σε εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα, κέντρα αισθητικής, Super Market, καφετέριες, εστιατόρια, τράπεζες, φροντιστήρια, εκκλησίες, take πάρκα, παιδικές χαρές, γυμναστήρια, φαρμακεία και εκκλησίες. Γενικές Διαπιστώσεις ως προς τους 1067 πολίτες που κινούνταν στις περιοχές ελέγχου: α) Το μεγαλύτερο ποσοστό 59% περίπου ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 31-60 ετών β) Ποσοστό 25% περίπου ανήκε στην ηλικιακή ομάδα των 61 ετών και άνω γ) Ποσοστό 16% περίπου στην ηλικιακή ομάδα 10-30 ετών Ειδικές διαπιστώσεις σχετικά με την κυκλοφορία των πολιτών: 64 πολίτες δεν έφεραν βεβαίωση μετακίνησης

7 πολίτες χωρίς βεβαίωση δήλωσαν άστεγοι

7 πολίτες κατεγράφησαν ως άστεγοι

6 πολίτες αρνήθηκαν τον έλεγχο Παρεμβάσεις σε σημεία ελέγχου που διαπιστώθηκαν παραβάσεις: Δήμος Βόλου: Ιδιοκτήτης καταστήματος ένδυσης που βρέθηκε ανοικτό κατά παράβαση έκλεισε κατόπιν της παρέμβασης των Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δήμος Αθηναίων: Ιδιοκτήτης καταστήματος λιανικού εμπορίου ηλεκτρολογικού υλικού, έκλεισε μετά από την παρέμβαση των Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δήμος Παπάγου-Χολαργού: Κατόπιν συστάσεων έκλεισε ο Ιερός Ναός στον Δήμο ΠαπάγουΧολαργού που βρέθηκε ανοικτός . ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης. Ελάχιστες εξαιρέσεις.

Βασικοί λόγοι μετακίνησης: Εργασία, τράπεζα, super market, φαρμακείο, βόλτα κατοικίδιου. Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι διενεργήθηκαν πρωινές ώρες.

Τα μεγαλύτερα άτομα σε ηλικία (60 και άνω) χρησιμοποιούν κυρίως χειρόγραφες βεβαιώσεις (σε ποσοστό 15%)

Η πλειοψηφία έχει κάνει χρήση sms (σε ποσοστό 49%)