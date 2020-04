Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 16 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Πως εξελίσσεται η επιδημία στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ενημέρωση απο τους Σ. Τσιόδρα και Ν. Χαρδαλιά

Το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκαν 16 νέα κρούσματα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2506 πλέον στην Ελλάδα. Τα 578 κρούσματα συνδέονται με τα ταξίδι ενώ τα υπόλοιπα με γνωστες επαφές.





Διασωληνωμένοι παραμένουν 47 ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας τα 67 έτη. Εξ αυτών οι 16 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. 67 ασθενείς πήραν εξιτηριο από ΜΕΘ.





Κανένας θάνατος δεν καταγράφηκε το τελευαταίο 24ωρο. Παραμένουν 130. Έχουν ελεγχθεί κλινικά 63.087 δείγματα.





Ο κ. Τσιόδρας διευκρίνισε, παράλληλα, πως συνιστάται η χρήση μάσκας μέσα στα δικαστήρια τόσο από την Έδρα, όσο και απο τους δικηγόρους, η χρήση αντισηπτικου και πως μέσα στην αίθουσα οι αποστάσεις θα είναι ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα.