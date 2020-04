Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: μην ετοιμάζεστε για εκδρομές την Πρωτομαγιά

Παρατηρήθηκαν άσκοπες μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Να μην προετοιμάζονται για εκδρομές την Πρωτομαγιά προειδοποίησε τους πολίτες ο Νίκος Χαρδαλιάς κατα την ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού στην χώρα μας.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας τόνισε ότι τα περιοριστκά μέτρα ισχύουν έως τις 4 Μαίου, υπογραμμ'ιζοντας ότι. ήδη παρατηρήθηκαν άσκοπες μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο ιός είναι εδώ σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς και κατέστησε σαφές ότι έως την εύρεση του εμβολίου η καθημερινότητά μας δεν θα είναι η ίδια...

Η σταδιακή επιστροφή σε μια νέα καθημερινότητα δεν θα είναι καθόλου εύκολη, πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι όπου κρίνεται αναγκαίο τα περιοριστικά μέτρα θα επαναλαμβάνονται.

Παράλληλα ανακοίνωσε οτι παρατείνονται εως τις 5 Μαίου οι περιορισμοί της κυκλοφορίας στα Ιωάννινα κατόπιν αιτήματος του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του Δημάρχου της πόλης.

Τέλος διευκρίνισε πως για τις μετακινήσεις προς τα δικαστήρια θα χρησιμοποιείται ο κωδικός Β2.