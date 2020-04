Πολιτική

Κορονοϊός –Μαξίμου: άρση των μέτρων σε τρία “κύματα”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πυρετώδεις διαβουλεύσεις όλο το Σαββατοκύριακο στο Μαξίμου για την οριστικοποίηση του σχεδίου για την επιστροφή στην κανονικότητα.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, με αλλεπάλληλες συσκέψεις, συζητήσεις και διαβουλεύσεις αναμένεται να οριστικοποιηθεί από το κυβερνητικό επιτελείο το σχέδιο σταδιακής μετάβασης στην κανονικότητα και προοδευτικής άρσης των μέτρων αυτοπεριορισμού.

Η σημερινή σύσκεψη στο Μαξίμου ολοκληρώθηκε, αλλά οι συσκέψεις θα συνεχιστούν και αύριο ώστε να «κουμπώσει» όλο το σχέδιο για την επιστροφή στην κανονικότητα με την σταδιακή άρση των μέτρων που έχουν επιβληθεί για τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αναμένεται να υιοθετηθεί η σύσταση των λοιμωξιολόγων για άνοιγμα ανά 15θημερο κι όχι ανά εβδομάδα όπως σχεδίαζε αρχικά το Μαξίμου.

Στο πρώτο «κύμα» αναμένεται να επαναλειτουργήσουν Λιανεμπόριο και κομμωτήρια. Ενώ θα ακολουθήσουν άλλα 2 «κύματα» έως και τις 15 Ιουνίου.

Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί τι θα γίνει με τα σχολεία, αλλά πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να ανοίξουν σταδιακά όλες οι βαθμίδες.

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, στις 11 Μαΐου θα μπουν στις τάξεις οι μαθητές της Γ’ Λυκείου, εν΄ς όλες οι υπόλοιπες βαθμίδες θα ανοίξουν όλες μαζί στις αρχές Ιουνίου.

Η Εστίαση (τραπέζια έξω) και οι ναοί θα μείνουν στο κύμα του Ιουνίου, όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με την εισήγηση των λοιμωξιολόγων.

Τα SMS οδεύουν προς κατάργηση αλλά πιθανότατα θα ληφθεί μέριμνα για να μην υπάρξει μαζική έξοδος.

Το βέβαιο είναι πως δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού και όλες οι πλευρές έχουν προειδοποιήσει πως θα είναι μακρά και αργόσυρτη η επαναφορά προκειμένου να μην παρατηρηθούν φαινόμενα εκτροπής και να μη διαμορφωθεί μια κατάσταση που δύσκολα θα μπορούσε να ελεγχθεί με δεδομένη μάλιστα την επιτυχία της έγκαιρης λήψης μέτρων.

Η Ελληνική Λύση, σε ανακοίνωση της κάνει λόγο «για τον ανύπαρκτο σχεδιασμό της Κυβέρνησης για την επόμενη μέρα μετά την πανδημία» και υποστηρίζει ότι: Η κυβέρνηση συνεχίζει την τακτική των συσκέψεων και την εφαρμογή μέτρων με δόσεις, χωρίς να αντιλαμβάνεται την τεράστια ζημιά που έχει κάνει στην οικονομία η λογική του "βλέποντας και κάνοντας".

Στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ επαναλαμβάνουμε σε όλους τους τόνους: Επιτέλους, πάρτε αποφάσεις! Είναι απαραίτητο να επαναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις και να εργαστούν οι Έλληνες, για να κινηθεί η οικονομία, η οποία κινδυνεύει να υποστεί "ανήκεστο βλάβη". Και κάτι τέτοιο θα οδηγήσει την χώρα σε κατάρρευση και σε 4ο μνημόνιο!

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη του κεντρικού δελτιου ειδήσεων του ΑΝΤ1 την Παρασκευή: με όλο το σχέδιο για την έξοδο απο την καραντίνα: