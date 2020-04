Υγεία - Περιβάλλον

ΙΣΑ: γιατρός με κορονοϊό συνεχίζει να εξετάζει ασθενείς στο ιατρείο του

Ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Προς παραπομπή στο Πειθαρχικό ο γιατρός που αρνείται να σταματήσει τις εξετάσεις...

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πληροφορήθηκε από τα ΜΜΕ ότι, σύμφωνα με επίσημες καταγγελίες, γιατρός της Αθήνας που συνεργάζεται με την κλινική ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ αν και διαγνώστηκε θετικός στον Covid-19 αρνείται να σταματήσει να εξετάζει ασθενείς στο ιατρείο του.

Κατ΄ εντολή του Προέδρου, Γεωργίου Πατούλη, ο ΙΣΑ θα αναζητήσει άμεσα από τις αρμόδιες αρχές το όνομά του και θα καλέσει τον ιατρό να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου με το ερώτημα της παραπομπής του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Καμία συμπεριφορά παραβίασης των μέτρων προφύλαξης και διάδοσης του ιού δεν μπορεί να γίνει ανεκτή πρωτίστως από ιατρούς, οι οποίοι οφείλουν να δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία και επαγρύπνηση στην προάσπιση της δημόσιας υγείας, καταλήγει ο ΙΣΑ.