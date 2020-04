Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: “καμπανάκι” για την ανοσία στον κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι προειδοποιήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα "διαβατήρια ανοσίας" ή "πιστοποιητικά μη επικινδυνότητας" σε πρόσωπα που είχαν μολυνθεί.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα πως αυτή τη στιγμή "δεν υπάρχουν στοιχεία" ότι άνθρωποι που έχουν αναρρώσει από την Covid-19 και έχουν αντισώματα, είναι προστατευμένοι από ένα δεύτερο κύμα μόλυνσης από τον κορονοϊό.

Με δήλωση που εξέδωσε, ο ΠΟΥ προειδοποιεί να μην δοθούν "διαβατήρια ανοσίας" ή "πιστοποιητικά μη επικινδυνότητας" σε πρόσωπα που είχαν μολυνθεί, υπογραμμίζοντας πως η εν λόγω πρακτική μπορεί στην πραγματικότητα να αυξήσει τον κίνδυνο μετάδοσης της νόσου, καθώς η ακρίβειά τους δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.

Η πρακτική αυτή θα μπορούσε στην πραγματικότητα να αυξήσει τους κινδύνους να συνεχισθεί η διάδοση του ιού, καθώς άνθρωποι που έχουν αναρρώσει ενδέχεται να αγονήσουν τις καθιερωμένες προφυλάξεις κατά του ιού, προσθέτει.

"Μερικές κυβερνήσεις έχουν προτείνει ο εντοπισμός αντισωμάτων του SARS-Cov-2, του ιού που προκαλεί την Covid-19, να χρησιμεύσει ως βάση για ένα 'διαβατήριο ανοσίας' ή 'πιστοποιητικό μη επικινδυνότητας", το οποίο θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα σε άτομα να ταξιδέψουν ή να επιστρέψουν στην εργασία τους θεωρώντας πως είναι προστατευμένοι από το ενδεχόμενο να μολυνθούν και πάλι", αναφέρει ο ΠΟΥ.

"Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόδειξη ότι άνθρωποι που έχουν αναρρώσει από Covid-19 και έχουν αντισώματα είναι προστατευμένοι από μια δεύτερη μόλυνση", τονίζει.

Η Χιλή ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα πως θα αρχίσει να χορηγεί "διαβατήρια υγείας" σε ανθρώπους που έχουν αναρρώσει από τη νόσο. Αφού θα ελέγχονται για να διαπιστωθεί αν έχουν αναπτύξει αντισώματα ώστε να αποκτήσουν ανοσία στον ιό, θα μπορούν να επιστρέφουν αμέσως στη δουλειά τους.

Ο ΠΟΥ αναφέρει πως συνεχίζει να εξετάζει τα στοιχεία για την αντισωματική απόκριση στον ιό.

Οι περισσότερες μελέτες έχουν δείξει πως άνθρωποι που έχουν αναρρώσει από μόλυνση έχουν αντισώματα στον ιό, σημειώνει ο ΠΟΥ. Ωστόσο μερικοί απ' αυτούς έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα εξουδετερωτικών αντισωμάτων στο αίμα τους, "πράγμα που υποδηλώνει πως η κυτταρική ανοσία μπορεί επίσης να έχει κρίσιμη σημασία για την ανάρρωση", προσθέτει.